注意！白马寺镇部分道路通行规则调整

为进一步规范白马寺景区周边道路交通秩序，缓解交通拥堵，为群众提供良好的道路交通环境，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条的规定，对白马寺镇白石路、白常路部分路段通行方式进行相应调整。

为进一步规范白马寺景区周边道路交通秩序，缓解交通拥堵，为群众提供良好的道路交通环境，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条的规定，对白马寺镇白石路、白常路部分路段通行方式进行相应调整。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新公告，内容如下： 关于调整白马寺镇部分道路通行方式的公告 为进一步规范白马寺景区周边道路交通秩序，缓解交通拥堵，为群众提供良好的道路交通环境，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条的规定，对白马寺镇白石路、白常路部分路段通行方式进行相应调整，现公告如下： 一、对白石路的中州东路至白马寺大街路段，原机动车南向北单向通行调整为北向南单向通行。 二、对白常路的中州东路至白马寺大街路段，原机动车北向南单向通行调整为南向北单向通行。 三、道路通行方式调整的同时，涉及两条道路相关的路口通行方式以及交通标志标识、交通标线、信号灯同时进行相应调整。 四、此次通行方式调整启用时间节点为2025年6月5日。 五、提醒途经上述路段的机动车驾驶人按照公告及相关交通标志、标线、信号指示通行。 六、公示时间为七日(2025年6月5日至2025年6月11日)，在此期间对因道路调整出现的交通违法，交警部门以提醒提示为主，不作处罚。2025年6月12日起对交通违法行为将依法给予处罚。 洛阳市公安局交通警察支队五大队

2025年5月30日 ⑥