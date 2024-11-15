小雨！中雨！洛阳端午节天气预报来了

端午节就要到了，这个假期，您打算出游吗？洛阳市气象台根据最新气象资料分析，5月30日夜里到6月1日，受高空槽东移和中低层切变线影响，洛阳市有一次降水天气过程。其他时段以晴到多云天气为主。

端午节就要到了，这个假期，您打算出游吗？

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，5月30日夜里到6月1日，受高空槽东移和中低层切变线影响，洛阳市有一次降水天气过程。其他时段以晴到多云天气为主。

具体预报如下：

今天夜里：阴天转阵雨。

5月31日(端午节)：阴天有小雨，南部山区有中雨，偏南风转偏东风2级～3级，气温19℃～25℃。

6月1日(周日)：阵雨转阴天，东北风3级，气温17℃～25℃。

6月2日(周一)：多云到晴天，西北风3级～4级，气温16℃～33℃。

6月3日(周二)：晴天间多云，气温20℃～33℃。

6月4日(周三)：晴天到多云，气温21℃～35℃。

6月5日(周四)：晴天转多云，气温22℃～35℃。

6月6日(周五)：多云到阴天，气温24℃～35℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）