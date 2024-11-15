“移”心相伴，洛阳移动心级服务解锁端午新体验

5月30日，洛阳移动在凤化街营业厅开展了“心级服务解锁端午”主题服务活动，通过文化赋能与服务创新双轮驱动，构建沉浸式服务体验场景，全方位提升客户服务感知，强化品牌温度与行业影响力。

5月30日，洛阳移动在凤化街营业厅开展了“心级服务解锁端午”主题服务活动，通过文化赋能与服务创新双轮驱动，构建沉浸式服务体验场景，全方位提升客户服务感知，强化品牌温度与行业影响力。

为践行工信部“暖心服务十件实事”部署，深化“心级服务”品牌价值，洛阳移动邀请客户开展了这次别开生面的体验活动，活动以“服务评价+文化体验”为切入点，客户通过“10分满意”线上评价解锁香囊DIY体验，实现传统手工与现代服务的创新融合。在“同心智趣 共闯通关”互动环节，趣味沙包投掷游戏搭配艾草、文创礼品，以寓教于乐的形式传递品牌关怀，深化客户情感共鸣。

现场设置的“心级服务”心愿墙作为情感纽带，承载了客户对服务品质与美好生活的期许。便民服务站提供手机维护、业务指导等一站式服务，针对客户的“适老化”教学与银发专属服务，更彰显服务细节中的人文关怀。

此次活动是洛阳移动服务升级的创新实践，更是落实“暖心服务”承诺的生动注脚。未来，洛阳移动将持续以客户需求为导向，迭代服务模式，拓展服务边界，以卓越品质铸就“心级服务”标杆，持续引领行业服务新高度。(朱小媛)