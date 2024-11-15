洛阳发布2024年度装备制造业十大标志性高端装备名单

30日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，2024年度洛阳市装备制造业十大标志性高端装备名单近日发布。洛阳新强联回转支承股份有限公司“直径14米级超大型盾构机主轴轴承(直径7.6米)”等10个产品成功上榜。

30日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，2024年度洛阳市装备制造业十大标志性高端装备名单近日发布。洛阳新强联回转支承股份有限公司“直径14米级超大型盾构机主轴轴承(直径7.6米)”等10个产品成功上榜。

此次上榜产品为洛阳聚焦五大先进制造业集群、17条重点产业链建设推出的重磅成果，均符合在2024年度实现首次交付使用，属于农机装备、矿山装备、高端轴承等洛阳装备制造业优势细分行业或机器人等未来重点发展领域，技术水平达到国内先进等条件。

其中，既有“老树发新枝”的转型突破——东方红HB2204是国内首款油电混合新能源动力机型，可实现每小时0到40公里的无级变速行驶；轴研科技26兆瓦海上风电机组主轴轴承和齿轮箱轴承实现了关键零部件的自主可控，标志着我国风电轴承技术已达到世界领先水平。

又有“新树结硕果”的前沿探索——清研锐为FGM500C钢轨铣磨车具有完全自主知识产权，集高速铣削和柔性打磨于一体，多项技术达到业内领先水平；中科慧远化合物半导体缺陷检测设备能够实现崩边、划伤、微管、包裹等近20种半导体缺陷的检测，填补了行业空白。

值得一提的是，龙门实验室创新成果在本届“十大装备”认定中首次进入榜单。其打造的油莎豆高效低损联合收获机，攻克了油莎豆产业“易种难收”瓶颈点，具有3项国内首创技术，收获性能与效率均达到国内领先水平，深受农户好评。

洛阳自2021年启动全市装备制造业十大标志性高端装备认定工作，今年是第五次发布相关榜单，旨在通过引导企业研发一批技术领先、质量可靠、市场急需的高端装备，在全市进一步营造创新驱动发展良好氛围。

截至目前，全市共产生8件省级十大标志性高端装备、50件市级装备制造业十大标志性高端装备。后续洛阳将进一步强化创新主体意识，持续提升高端装备产业化水平和市场占有率，擦亮洛阳制造“金字招牌”，为奋力建设全国先进制造业基地奠定坚实基础，进一步推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果。