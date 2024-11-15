涧西区9号街坊水压为何突然变小？自来水公司回应

5月28日，洛阳涧西区9号街坊居民袁先生在洛阳网“百姓呼声”平台反映，当日他家自来水水压明显变小，生活受到影响。

5月28日，洛阳涧西区9号街坊居民袁先生在洛阳网“百姓呼声”平台反映，当日他家自来水水压明显变小，生活受到影响。

袁先生是该小区6楼居民，他表示，去年小区进行水网更新改造后，他发现家中自来水的流量比改造前要小。“尤其是5月28日水压明显降低，水管开到最大也只是细细的水柱，水压低得甚至无法启动燃气热水器。”袁先生说。

针对袁先生遇到的问题，记者采访了洛阳北控水务集团有限公司有关负责人。该负责人表示，该小区水压突然降低与5月28日当晚更换公共供水管网阀门有关。

为保障城市即将到来的夏季高峰安全供水，当天晚上，该公司工作人员更换了建设路与天津路的两个直径300毫米的老旧供水阀门，导致周边区域水压变小。工作人员连夜调整该区域其他阀门，恢复水压平衡，5月29日晚受影响的小区水压已经恢复正常。

该负责人介绍，受历史因素影响，一拖9号街坊部分住宅楼至今仍采用早期的铝塑供水管，单元公共管网是直径50毫米的管道，从室内1楼贯通至6楼，再在各住户的卫生间或厨房处开口接出支管。2024年5月，水务集团针对该区域开展水网改造工程，推行一户一表、水表出户模式。改造完成后，改为从1楼外墙安装6根直径20毫米的PE水管，分别接入各家各户。由于水管管径发生变化，改造后水压较之前有所降低。经测压，袁先生家表井处水压达到3公斤，符合相关设计规范，能够满足正常生活用水需求。

去年，在街道和社区的协调下，水务集团完成了该小区4栋楼的水网更新改造，另有4栋楼尚未改造。未改造的老旧铝塑供水管易变形开裂，且管材配件已淘汰，无法维修，存在较大供水安全隐患，因此需要合理控制水压，这也是改造后水压减小的原因之一。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）