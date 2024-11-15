洛阳7条公交线路恢复原线运行

5月30日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因玄武门大街的万寿街至启明南路段地面辅道施工完毕，自5月31日起，3路、4路、5路、10路、20路、34路等6条公交线路恢复在玄武门大街启明西路段等处的原运行线路。
5月30日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因玄武门大街的万寿街至启明南路段地面辅道施工完毕，自5月31日起，3路、4路、5路、10路、20路、34路等6条公交线路恢复在玄武门大街启明西路段等处的原运行线路。
5月30日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因玄武门大街的万寿街至启明南路段地面辅道施工完毕，自5月31日起，3路、4路、5路、10路、20路、34路等6条公交线路恢复在玄武门大街启明西路段等处的原运行线路。同时，V18路公交线路恢复在玄武门大街、北大街、唐宫东路等处的原运行线路。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
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