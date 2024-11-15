开展“查找身边安全隐患”五项行动、举行“安全宣传咨询日”活动、深入开展安全生产隐患“大排查”专项行动…… 开展“查找身边安全隐患”五项行动、举行“安全宣传咨询日”活动、深入开展安全生产隐患“大排查”专项行动…… 5月30日，洛阳市召开2025年“安全生产月”活动新闻发布会，洛阳市安防委办公室发布活动方案和重点任务安排，洛阳市商务局、洛阳市文广旅局、洛阳市水利局分别介绍工作举措。 今年6月是第24个全国“安全生产月”，活动主题为“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”。洛阳市将深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述及省市有关决策部署，深化理论学习宣传阐释，强化安全警示宣传教育，持续推进安全生产治本攻坚三年行动和安全生产隐患“大排查”专项行动，开展“一件事”全链条整治和指导帮扶，严厉打击安全生产领域非法违法行为，确保各类隐患动态清零。 在宣传教育上，洛阳市将采用线上、线下相结合的方式，开展“安全同行?点亮洛阳”“查找身边安全隐患”新媒体作品征集、 “主播走一线安全零距离”网络直播等活动，推动安全宣传“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”。6月16日，洛阳市安防委办将举行“安全宣传咨询日”活动，开展应急知识科普、安全咨询服务、政策法规宣贯、安全互动体验、应急装备展示、应急救援演练等，提升公众安全意识和应急处置能力。 围绕“查找身边安全隐患”这一主题，洛阳市将开展“安全隐患排查”“隐患辨识科普”“消除隐患演练”“问题隐患曝光”“安全隐患举报”等5项行动，鼓励广大群众积极举报身边风险隐患，特别是“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所安全隐患，争做公共安全的吹哨人。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图 通讯员 刘仟仟）