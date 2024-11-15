洛阳孟津：滩地变良田 育出“好苗头”

优质秧苗，丰收之基。近日，走进洛阳市孟津区会盟镇双槐村的水稻育苗基地，村民们正在加紧进行水稻育秧工作。成片的水稻秧苗绿意正浓、长势喜人，宛若大地亲手写下的工整诗行。

优质秧苗，丰收之基。近日，走进洛阳市孟津区会盟镇双槐村的水稻育苗基地，村民们正在加紧进行水稻育秧工作。成片的水稻秧苗绿意正浓、长势喜人，宛若大地亲手写下的工整诗行。

“水稻种植的成功与否，关键在于育秧环节。”种植户庆瑞锋说，只有早选种、选好种，并精心育成壮苗，才能确保丰收和品质的提升。今年，为了确保水稻的稳产丰收，庆瑞锋提前规划，选用“梗稻008”“新丰2号”等水稻良种进行规模化、标准化育苗，在380亩良田里续写增收致富的好故事。

孟津区会盟镇地处黄河岸边，滩地资源十分丰富。近年来，当地通过持续实施高标准农田改造，让广袤的滩涂地形成了“田成方、路成网、树成行、渠相连、旱能浇、涝能排”的高效高产田。在此基础上，当地将水稻产业作为农业发展的重要支柱，引进“原稻1号”“新稻18号”“苏秀9号”“新丰2号”等水稻新品种，种植面积常年保持在万亩左右，成为洛阳地区最大的优质稻米生产基地。昔日荒芜滩地，已变身为农民增收、农业增效的“聚宝盆”。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 李玑 文/图）