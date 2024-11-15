30日，市委理论学习中心组举行专题学习研讨，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于加强党的作风建设的重要论述，认真落实省委有关会议精神，从市级领导干部做起，以更高标准、更严要求贯彻落实中央八项规定精神，示范带动广大党员干部不断改进作风，持续营造风清气正的良好政治生态。

市委理论学习中心组举行专题学习研讨

江凌主持并讲话 李保国、孙延文参加

30日，市委理论学习中心组举行专题学习研讨，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于加强党的作风建设的重要论述，认真落实省委有关会议精神，从市级领导干部做起，以更高标准、更严要求贯彻落实中央八项规定精神，示范带动广大党员干部不断改进作风，持续营造风清气正的良好政治生态。

市委书记江凌主持并讲话。市人大常委会党组书记、主任李保国，市政协党组书记、主席孙延文等参加。

会前，市委理论学习中心组成员全面系统自学了《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》等。在集中研讨时，潘开名、徐超文、杨劭春、赵莉、陈剑锋、仝宇鹏、王淑霞紧密结合思想和工作实际作了发言，交流了学习体会。大家纷纷表示，要站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度，增强带头贯彻落实中央八项规定精神、持续加强作风建设的政治自觉、思想自觉和行动自觉，在一体推进学查改上下更大功夫，确保学有质量、查有力度、改有成效。

江凌强调，作风建设是党的建设的永恒主题。要深刻领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，坚持从政治上认识和对待作风问题，深刻认识到作风问题本质上是党性问题，注重从“小切口”入手抓好作风建设，高度警惕风腐一体、风腐交织问题，充分发挥领导干部带头作用，示范带动广大党员干部打好作风建设“持久战”，以作风建设新成效不断开创高质量发展新局面。要坚决纠治不担当不作为问题，强化大局意识、责任意识、攻坚精神，聚焦“两高四着力”目标任务，主动担责担难担险，用心谋事干事成事，在推动中心工作中展现更大担当作为。要坚决克服形式主义问题，树立和践行正确政绩观，养成深度研究工作的习惯，切实整治形式主义为基层减负，着力务实功、出实招、求实效，努力以实干取信于民、推动发展。要坚决杜绝违规吃喝问题，深刻认识违规吃喝问题的危害性、反复性和顽固性，带头抵制不良风气，严于律己、严负其责，对顶风违纪行为露头就打、反复敲打，坚决刹住违规吃喝风。要坚决防范风腐交织问题，坚持正风肃纪反腐相贯通，牢固树立“纪严于法、纪在法前”的理念，把落实中央八项规定精神作为底线任务牢牢抓在手上，抓早抓小、防微杜渐，从根本上筑牢抵制不正之风和腐败行为的纪律防线，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强作风保证。

市委理论学习中心组成员等参加学习研讨。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞）