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护航“六一”和高考中考！洛阳检查儿童及学生用品市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.30 17:40
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　　后天就是“六一”儿童节了，高考和中考也即将到来。5月30日上午，洛阳市市场监管局执法人员对洛阳部分校园周边和商超售卖的各类文具和儿童用品进行检查。

　　孩子们的节日“撞上”端午假期，玩具等儿童用品需求量增加；与此同时，文具等考试用品也进入销售旺季。当日，执法人员相继来到涧西区西苑路、联盟路的中小学集中区域周边文具店和南昌路王府井567超市等处，要求各商家提供商品进货凭证、检验报告等资料，并详细查看商品外包装信息有无产品标识、厂名厂址和3C认证标识，整体检查情况较好。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，各级市场监管部门将紧盯关键节点和重点时段、重点商品、重点领域，加强儿童和学生用品质量安全监管；注重运用监督抽查结果和投诉举报信息收集，强化质量安全源头治理，严防不合格产品流入市场。同时，督促儿童和学生用品经营者把好进货查验关并建立台账，落实主体责任意识，以高质量产品安全守护少年儿童健康成长。

　　那么，家长选购儿童用品时应该注意哪些方面？执法人员说，家长要在正规商场、超市购买，观察外包装有无清晰标明产品名称、执行标准、生产厂名、厂址、警示语、使用注意事项等标识。在网上购买时，要选择信誉度高的商家，仔细查看商品描述界面，注意查看商标、名称、规格型号、执行标准、生产商或经销商名称和地址等信息是否齐全。

　　“千万不要觉得学习用品是易耗品，贪便宜购买‘三无’产品。”执法人员提醒，文具等用品都有最佳使用期限，无生产日期、生产厂家和生产地址不清楚的产品无法辨别相关信息，要慎买慎用。另外，“三无”产品还容易出现有毒有害物质含量超标情况，长期接触会对健康产生不良影响。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李荣前 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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