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端午节当天，洛阳市全民健身中心各场馆免费对外开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市体育局官方网站 2025.05.30 16:45
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　　近日，洛阳市体育局官方网站发布公告称，2025年“端午节”市全民健身中心各场馆将免费对外开放。详情如下：

洛阳市全民健身中心2025年“端午节”体育场馆免费对外开放公告

　　为进一步推动全民健身活动开展，2025年“端午节”市全民健身中心各场馆继续免费对外开放。开放时间：5月31日，共1天。进入场馆(地)健身爱好者需遵守各场馆(地)相关管理规定，所有运动项目器材自备。

　　一、新区网球馆(包括室外网球场地)、新区游泳馆、洛阳市水分子游泳运动中心均需提前1天电话预约。预约时间：5月30日上午8:30-11:00下午15：00-17:00)，不接受现场预约。

　　1.新区网球馆(包括室外场地)开放项目：网球

　　开放时间：9:00至18:00预约电话：60667768

　　2.新区游泳馆(咨询电话：65920281)开放项目：游泳

　　开放时间：9:00至18:00预约电话：65920028

　　注：预约成功后请于次日到市全民健身中心(射击馆东门)二楼领取门票后凭票进场。领票时间：上午9：00-11：30，下午14:30-16:00，限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。

　　3.洛阳市水分子游泳运动中心开放项目：游泳、健身

　　开放时间：9:00至17:00预约及咨询电话：13323796939

　　注：预约成功后请于次日到水分子游泳运动中心前台领票或登记进场。

　　开放接待人数：受场地限制当天限免80人次。

　　二、新区室外篮球场、新区室外门球场、新区体育场(比赛)场地、新区多功能运动场、新区体育馆按照正常开放公告规定进行。

　　1.新区室外篮球场

　　开放项目：篮球

　　2.新区室外门球场

　　开放项目：门球

　　3、新区体育场(比赛)场地

　　开放项目：田径

　　4.新区多功能运动场

　　开放项目：五人制足球、篮球

　　5.新区体育馆

　　开放项目：羽毛球、乒乓球

洛阳市全民健身中心
2025年5月26日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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