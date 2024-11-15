洛阳暖鑫热力积极备战角逐供热技能竞赛新征程

为深入贯彻落实河南省住房和城乡建设系统职工职业技能竞赛精神，进一步提升供热行业技能水平，弘扬工匠精神，展现热力人的风采，洛阳市城市管理局高度重视、精心部署，多次组织专题会议及内部竞赛，扎实推进赛事筹备工作。

为深入贯彻落实河南省住房和城乡建设系统职工职业技能竞赛精神，进一步提升供热行业技能水平，弘扬工匠精神，展现热力人的风采，洛阳市城市管理局高度重视、精心部署，多次组织专题会议及内部竞赛，扎实推进赛事筹备工作。作为供热行业的一员，洛阳暖鑫热力公司积极响应洛阳市城市管理局的号召，积极组织员工参与2025年洛阳市供热管网系统运行工技能竞赛，全力角逐河南省技能竞赛的参赛资格。

在赛前准备阶段，暖鑫热力迅速响应，精心组织，通过严格的内部选拔机制，最终从众多优秀职工中选拔出两名技术骨干，代表公司参加洛阳市供热设施检修工的选拔赛。此次选拔不仅激发了公司职工钻研技术、提升技能的热情，也为参赛选手积累了宝贵的经验，奠定了坚实的基础。

洛阳市技能竞赛分为理论知识考试和实际操作技能竞赛两个重要环节。5月26日下午三点半，理论知识考试准时拉开帷幕，参赛队员们全神贯注，凭借扎实的专业知识，认真作答每一道题目，展现出了良好的精神风貌和专业素养。考试结束后，为了更好地迎接后续的实操比拼，队员们紧接着前往实操场地进行熟悉，提前了解场地布局和设备情况，为实操竞赛做好充分准备。

5月28日上午八点，紧张激烈的技能实操比拼正式开始。本次供热设施检修工实操竞赛聚焦户内热力管道、入户装置及设施的安装，涵盖识图、管道安装、入户装置安装、与散热器连接安装等多项内容，全面考验选手的综合技能水平。赛场上，暖鑫热力的参赛队员们动作娴熟，严格按照标准流程进行操作。他们精准地测量、切割管道，细致地安装入户装置，熟练地连接散热器，每一个动作都展现出了专业的技能水平和丰富的实践经验。面对比赛中可能出现的各种问题，他们积极思考、灵活应对，展现出了良好的心理素质和应变能力。

此次竞赛不仅是一场技能的较量，更是一次行业交流与学习的契机。暖鑫热力负责人表示，无论此次比赛结果如何，都将以此次竞赛为契机，持续深化技能人才培养体系建设，以赛促学、以赛促练，不断提升职工队伍的整体素质和专业技能水平，为推动供热行业高质量发展注入更强动力。同时，公司也将持续关注比赛进展，为参赛队员提供全方位的支持和保障，期待他们能够在比赛中取得优异成绩，展现暖鑫热力的热力人风采。