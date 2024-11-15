洛阳：迎风“出海” 开放共赢

习近平总书记在河南考察时强调，高质量发展是中国式现代化的必然要求。对于洛阳而言，要在推动高质量发展上取得更大突破，离不开高水平对外开放赋能。

在洛阳天久科技有限公司，工人正加紧生产出口炊具产品

核心提示

联动世界，开放共赢。

习近平总书记在河南考察时强调，高质量发展是中国式现代化的必然要求。对于洛阳而言，要在推动高质量发展上取得更大突破，离不开高水平对外开放赋能。

努力开拓东南亚、南美、中亚等国际新兴市场，引导“专精特新”企业、规上工业企业等优势企业乘势“出海”；大力发展“跨境电商+产业带+海外仓”“工业品+海外独立站”等模式，培育壮大钢制家具、摩托车、轴承等跨境电商产业带；统筹推进自贸区、综合保税区、经开区、跨境电商综试区、服务外包示范城市等开放平台建设……近年来，洛阳以高水平对外开放激发新的经济活力，持续打造对外开放新高地。

壮大外贸集群 开拓国际市场

眼下，正值高产月，中国一拖大拖装配厂一派热火朝天的景象。在人机高效协作之下，一辆辆印着闪亮YTO标志的拖拉机接连下线，为按时交付海外订单争分夺秒。

“我们当前海外业务稳步增长，一季度实现外贸出口同比增长20%。这些别具特色的拖拉机，正是应各国实际需求改制的。”中国一拖负责人表示。

作为我国拖拉机产业链链主企业，中国一拖是农机行业“出海”的先行者，其海外业务已覆盖90多个国家和地区。近年，企业通过深度参与共建“一带一路”，陆续在哈萨克斯坦、塞尔维亚等地成功建立拖拉机组装厂，并在刚果(布)建成该国首条现代化拖拉机装配线，为助力非洲农业现代化建设贡献“一拖力量”。

中国一拖的外贸发力，是我市企业积极抢占国际多元化市场，推动“洛阳制造”迈向全球的一个缩影。面对复杂的外部环境，企业迎难而上，勇于突破，开辟了稳步增长的光明大道。

近日，走进洛阳天久科技有限公司生产车间，随着多款自动化设备、机器人精准作业，一件件高端煎锅产品正接连生产，通过检验—打包—运输，即将发往欧洲。

作为天久科技面向国际市场重点推出的百余款创新产品之一，该款高端煎锅一经推出便大获好评，目前已成海外爆品，为企业带来收入增长。

“越是环境复杂，越要抓住时机开拓新市场，寻找新机遇。”天久科技总经理侯跃峰坦言，企业通过参加线下展会、线上展销，在东南亚市场收获颇丰。目前，企业3条生产线火力全开，正全力冲刺二季度，确保“双过半”。

交流互鉴，歌声盈途。与世界离不开“洛阳制造”一样，洛阳也已经离不开世界。对外开放改变了洛阳，开放的洛阳也在真诚地拥抱世界。