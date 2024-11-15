认真做好文化遗产保护传承 推动文旅产业高质量发展——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在我市文旅文物领域引发热烈反响

“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”“文旅融合前景广阔，要推动文旅产业高质量发展，真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业”……连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话，在全市文旅文物领域引发热烈反响。大家纷纷表示，要将习近平总书记的重要讲话精神真正落实到实际工作中，以坚定的文化自信、高度的文化自觉担当起新时代新的文化使命，做好文化遗产保护传承、推进文旅深度融合发展，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，谱写文旅产业高质量发展新篇章。

二里头宫城遗址

“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”“文旅融合前景广阔，要推动文旅产业高质量发展，真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业”……连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话，在全市文旅文物领域引发热烈反响。大家纷纷表示，要将习近平总书记的重要讲话精神真正落实到实际工作中，以坚定的文化自信、高度的文化自觉担当起新时代新的文化使命，做好文化遗产保护传承、推进文旅深度融合发展，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，谱写文旅产业高质量发展新篇章。

洛阳市考古研究院院长李永强：

习近平总书记这次来河南考察，对文化遗产保护传承等工作做出的重要指示，在洛阳市考古研究院引发热烈反响，大家认真学习、热烈讨论，纷纷表示，这再次体现了总书记对文化遗产保护传承工作的关心和重视，作为考古工作者，大家都倍感振奋、备受鼓舞，进一步认识到我们使命的光荣和责任的重大。考古在文化遗产保护传承中发挥着重要作用，总书记指出“我国考古工作取得了重大成就，延伸了历史轴线，增强了历史信度，丰富了历史内涵，活化了历史场景”“认识中华文明的悠久历史、感知中华文化的博大精深，离不开考古学”。下一步，洛阳市考古研究院将深入学习贯彻总书记重要指示精神，按照新时代文物工作要求，主要围绕人类起源、文明起源、古代都城和古代陵墓等四大板块，做好田野考古、研究阐释和有效利用，积极服务并融入经济社会发展，为文旅融合和考古事业高质量发展贡献积极力量。