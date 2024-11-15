洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

认真做好文化遗产保护传承 推动文旅产业高质量发展——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在我市文旅文物领域引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.30 09:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
 二里头宫城遗址

　　“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”“文旅融合前景广阔，要推动文旅产业高质量发展，真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业”……连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话，在全市文旅文物领域引发热烈反响。大家纷纷表示，要将习近平总书记的重要讲话精神真正落实到实际工作中，以坚定的文化自信、高度的文化自觉担当起新时代新的文化使命，做好文化遗产保护传承、推进文旅深度融合发展，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，谱写文旅产业高质量发展新篇章。

　　洛阳市考古研究院院长李永强：

　　习近平总书记这次来河南考察，对文化遗产保护传承等工作做出的重要指示，在洛阳市考古研究院引发热烈反响，大家认真学习、热烈讨论，纷纷表示，这再次体现了总书记对文化遗产保护传承工作的关心和重视，作为考古工作者，大家都倍感振奋、备受鼓舞，进一步认识到我们使命的光荣和责任的重大。考古在文化遗产保护传承中发挥着重要作用，总书记指出“我国考古工作取得了重大成就，延伸了历史轴线，增强了历史信度，丰富了历史内涵，活化了历史场景”“认识中华文明的悠久历史、感知中华文化的博大精深，离不开考古学”。下一步，洛阳市考古研究院将深入学习贯彻总书记重要指示精神，按照新时代文物工作要求，主要围绕人类起源、文明起源、古代都城和古代陵墓等四大板块，做好田野考古、研究阐释和有效利用，积极服务并融入经济社会发展，为文旅融合和考古事业高质量发展贡献积极力量。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
        女性50岁后、男性60岁后风险高；长期不运动、爱抽烟喝酒、挑食缺钙(如很少喝奶、晒太阳)的人要警惕。
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院门诊窗口医保“一码付”功能上线
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 90岁叶鹏先生收到中国作协贺信
  • 在一体推进学查改上下功夫——五...
  • 伊滨区中央公园：市民露营休闲 享...
  • 呼南高铁焦洛平段项目推进工作专...
  • 洛阳：田畴织锦 共赴“振兴”
  • 刚刚，2025年洛阳市城市区中招政...
  • 洛阳高温津贴发放标准确定 每人每...
  • 洛阳2025年首场“红色故事轻骑兵...
  • 市政协举行2025年第二期政情通报会
  • 突出抓基层强基础固根本 提升社会...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605