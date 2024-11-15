全国安全生产月期间洛阳市将重点开展11项活动

6月是全国第24个安全生产月。5月29日，洛报融媒记者从我市召开的动员部署会议上获悉，全市将围绕“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”主题，重点开展11项活动。

6月是全国第24个安全生产月。5月29日，洛报融媒记者从我市召开的动员部署会议上获悉，全市将围绕“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”主题，重点开展11项活动。

●举办洛阳市2025年“安全生产月”活动新闻发布会

发布洛阳市2025年“安全生产月”活动方案和重点任务安排，就“安全生产月”主要工作举措答记者问。

●开展“安全同行·点亮洛阳”活动

点亮电视塔、楼宇、商场、地铁、出租车、公交等显示屏，滚动播放安全生产月宣传标语、海报、音视频。

●开展全市“安全宣传咨询日”活动

现场开展安全生产成果展示、互动体验、装备展示和宣传咨询等，向居民普及风险隐患预防、自救互救等实用知识。

●开展“查找身边安全隐患”五项活动

组织开展“安全隐患排查行动”“隐患辨识科普行动”“消除隐患演练行动”“问题隐患曝光行动”“安全隐患举报行动”。

●开展“应急有我安全同行”安全宣传“五进”活动

各县区、各单位结合县区和行业领域实际，组织开展“应急有我安全同行”安全宣传“五进”活动。

●开设“安全生产曝光台”专栏

在媒体开设“安全生产曝光台”专栏，曝光暗访暗查、督导检查、群众举报的安全生产重大事故隐患、“打非治违”典型案例等。

●“#身边安全隐患我来找”抖音话题创作活动

6月1日起，个人和单位即可在抖音平台发布带有“#身边安全隐患我来找”话题的视频，并@洛阳应急官方抖音号。

●组织“安全生产一席谈”专访

邀请市直部门和县区安防委办负责人到广播直播间，向公众介绍安全隐患排查、应急避险知识，宣传安全生产理念和工作举措。

●开展“查找身边安全隐患”新媒体作品征集活动

聚焦“查找身边安全隐患”这一主题制作微电影、短视频、动漫、公益广告、漫画、海报等宣传产品，科普讲解隐患排查、辨识方法技巧。

●开展“主播走一线安全零距离”网络宣传活动

邀请媒体主播深入物资装备库、企业生产一线、基层社区，通过网络直播等形式，普及应急装备知识、隐患排查整治举措、社区安全文化等。

●开展安全生产隐患“大排查”专项行动

深入开展安全生产“大排查、大普法”行动、安全生产“打非治违”行动、防洪排涝安全隐患“动态清零”行动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）

新闻链接

我市举行2025年度地质灾害综合应急演练

昨日，洛阳市2025年度地质灾害综合应急演练在宜阳县香鹿山镇举行。

此次活动由市自然资源和规划局、宜阳县政府主办，模拟了发布预警、应急响应、巡视监测、险情上报、应急调查、队伍集结、启动预案、紧急抢险、险情解除等9个场景，系统呈现地质灾害抢险全过程。演练以洛阳西部山区连降暴雨、宜阳县香鹿山镇王凹村地质灾害隐患点出现裂缝为背景，收到隐患信息后，香鹿山镇地质灾害防治指挥部及时研判并启动应急预案，组织专业队伍赶赴现场展开群众转移、伤员救治等工作。在各单位通力配合下，受灾害威胁的群众得到妥善安置，险情得以解除。

当前我市已进入汛期，地质灾害应急是防汛的重要组成部分。此次演练检验了突发地质灾害时政府组织指挥能力、部门间协调联动和快速反应能力，确保一旦发生灾害，能够迅速反应抢险，将造成的损失降到最低。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 郭静阁)