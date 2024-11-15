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洛阳全国科技工作者日主场活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.30 08:42
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　　昨日，2025年洛阳市全国科技工作者日主场活动启动仪式在河南科技大学举行。

　　今天是第九个全国科技工作者日，活动主题为“矢志创新发展建设科技强国”。今年我市主场活动深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，围绕青年科技人才成长、弘扬科学家精神等开展各类主题活动，旨在坚定广大科技工作者对发挥新型举国体制优势、加快实现高水平科技自立自强的信心和决心。

　　活动为第四届河洛青年人才托举工程入选人进行了颁奖。河洛青年人才托举工程是市科协围绕我市青年友好型城市建设推出的青年人才支持政策。该工程分为产业发展类和学术成长类，从全市自然科学、工程与技术科学、农林科学等领域的一线科技工作者中，评审确定50名被托举青年科技工作者，发放托举资金，用于项目研发的各项开支。

　　活动还为2024年河南省企业“创新达人”、2025年河南省卓越工程师培养工程、2024年河南省“最美科技工作者”、第十八届中国青年科技奖特别奖获奖科技人才进行了颁奖，并邀请科技工作者代表作交流发言。活动期间，还举行了陈俊武院士科学家故事舞台剧演出活动。

　　市人大常委会副主任雷雪芹，市政协副主席、河南科技大学副校长曹亦俊参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郭逸心)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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