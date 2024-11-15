“洛城有意·宁垦有约”推介会举行

昨晚，“洛城有意·宁垦有约”推介会在洛邑古城举行，搭建洛阳与宁夏回族自治区产业协作平台，推动优质农产品与文旅场景深度融合，进一步促进两地合作交流。

昨晚，“洛城有意·宁垦有约”推介会在洛邑古城举行，搭建洛阳与宁夏回族自治区产业协作平台，推动优质农产品与文旅场景深度融合，进一步促进两地合作交流。

作为宁夏骨干企业之一，宁夏农垦集团以现代农业为核心，涵盖种植、养殖、乳业、水产等多个领域，在乳业高效养殖、特色水产、垦地协同等方面取得不俗成绩。在推介活动上，宁夏农垦重点推介特色产业、产品、旅游线路，并邀请网红达人现场直播，全方位展示宁夏农垦优势特色产业发展成果。12个展位集中展示宁夏枸杞、冷凉蔬菜、葡萄酒等优质农产品，现场还设置了美陈打卡、非遗体验、巡游抽奖等互动环节。

值得一提的是，宁洛两地文旅部门将联合推出“丝绸之路”主题旅游线路，整合贺兰山、六盘山、沙湖、龙门石窟等重磅景区资源，通过高铁专列、包机直飞等形式双向输送两地游客；在汉服文化、研学旅行等领域深度合作，聚力打造跨区域、可持续、有声音的文旅大IP。

在活动现场，来自宁夏的企业分别与洛阳市国资委、洛阳文旅集团、国晟集团及多家河南本地企业，就农产品供应、文旅开发、景区联动、客源互通、电商直播等方面签署合作协议，进一步推进宁夏“六新六特六优+N”产业与洛阳优势资源深度对接。

市领导潘开名、王太钢参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 范先利)