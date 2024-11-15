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坚持把改革作为“关键一招” 以改革的主动赢得发展的主动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.30 08:42
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　　昨日，市委常委、秘书长王军到市委党校(洛阳行政学院)进行专题辅导。

　　王军以《以改革的主动赢得发展的主动》为题，进行了深入浅出的讲解。第64期中青年干部培训班和2025年春季学期县处级干部进修二班学员认真聆听学习。

　　王军指出，改革是当代中国大踏步赶上时代的重要法宝，是决定中国式现代化成败的“关键一招”。要提高政治站位，深刻认识全面深化改革的重大意义，坚决扛起全面深化改革政治责任，担当作为、真抓实干，奋力开创进一步全面深化改革新局面。要把准大局大势，增强改革的主动性紧迫感，以前瞻性思维谋划改革思路举措，充分发挥全面深化改革的突破和先导作用，依靠改革抢抓战略机遇、战胜风险挑战，在新一轮区域竞争中赢得主动。要坚持问题导向，聚焦经济领域市场化不足、社会创新创业活力不足、基层发展内生动力不足等问题，找准改革重点领域和关键环节，以重点突破带动各领域改革向纵深推进。要掌握正确方法，持续解放思想、转变观念，不断学习先进、拓宽视野，注重深度研究谋划工作、深挖释放潜在优势，以扎实改革成效推动洛阳高质量发展实现更大突破。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张佳)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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