积极推动绿色低碳转型 持续改善生态环境质量——访市生态环境局党组书记、局长吴劲松

习近平总书记在河南考察时强调，要认真落实党中央关于黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，着力加强生态环境保护，持之以恒加强重点流域生态保护治理，深化污染防治攻坚，筑牢生态安全屏障。

习近平总书记在河南考察时强调，要认真落实党中央关于黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，着力加强生态环境保护，持之以恒加强重点流域生态保护治理，深化污染防治攻坚，筑牢生态安全屏障。 习近平总书记在河南考察时强调，要认真落实党中央关于黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，着力加强生态环境保护，持之以恒加强重点流域生态保护治理，深化污染防治攻坚，筑牢生态安全屏障。 “总书记的重要讲话为进一步加强生态环境保护、推进生态文明建设提供了方向指引和根本遵循。全市生态环境系统将深入践行习近平生态文明思想，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，全面加强生态环境保护治理，积极推动绿色低碳转型，持续改善生态环境质量。”昨日，市生态环境局党组书记、局长吴劲松在接受洛报融媒记者专访时说。 持续打好打赢污染防治攻坚战。打好蓝天保卫战。加快推动服役期满火电机组关停、电解铝产能转移、高排放企业退城搬迁、工业企业深度治理，严格落实企业绩效分级和差异化管控，加快推进柴油货车污染、噪声污染、恶臭气体治理。打好碧水保卫战。强化流域综合治理，加强水环境基础设施建设，补齐工业园区污水收集处理短板，推进区域再生水循环利用试点，开展美丽幸福河湖建设行动，巩固黑臭水体治理成果，推动河流水质稳定达标。打好净土保卫战。加强土壤污染源头防控和风险管控，推进农村人居环境整治和面源污染治理，扎实开展“无废城市”建设，全面推进各类固废减量化、资源化、无害化处置。 筑牢黄河流域生态安全防线。完善黄河流域生态保护制度体系。深入推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，主动融入黄河流域生态大保护大格局；加强黄河保护法宣传贯彻，建立黄河流域生态环境问题发现与解决工作机制，大力推进黄河流域横向生态补偿机制建设。推进黄河生态保护治理攻坚战。全面实施“净水入黄河”工程，持续推进黄河支流消劣、黄河流域历史遗留矿山污染状况调查治理，加强入河排污口排查整治和规范化管理，持续改善黄河流域生态环境。提升黄河流域突发环境事件应急处理能力。围绕“一废一库一品一重”等高风险行业企业、重点流域区域、重点工业园区等，加大涉尾矿库、危险废物等环境风险隐患排查监管力度，提升环境风险防控水平。 统筹推进洛阳高质量发展。一是积极推进美丽城市建设。着眼美丽洛阳建设目标，一体推进美丽城市、美丽乡村、美丽河湖等“美丽细胞”建设，聚焦建设绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效等美丽城市目标，全面开展美丽城市先行区建设。二是深入实施绿色低碳转型战略。加快国家减污降碳协同创新试点城市建设，稳妥推进碳达峰碳中和，力争完成零碳园区、零碳工厂创建；建立完善碳足迹认证体系，探索推进碳排放权等市场化交易；加快推进林草湿地碳汇资源开发，推动生态产品价值实现。三是科学编制“十五五”规划。打好“十四五”收官之战，重点聚焦补短扬长和解决群众关切问题，合理研判环境形势，开展生态环境保护规划编制工作，为我市“十五五”生态环境保护工作创造良好开局。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 赵亚虹）