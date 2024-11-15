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以科技创新引领制造业高质量发展——六论学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.05.30 08:18
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　　“中国式现代化，还要继续把制造业搞好！”

　　习近平总书记此次考察河南，首站来到洛阳，首先前往洛轴集团。在洛轴智能工厂，总书记详细了解企业发展历程，听取不同类型轴承产品的用途和性能介绍，走近生产线察看生产流程，关心询问一线技能工人的收入和成长，这样的行程安排，无疑再次传递出一个鲜明信号——大国领袖对制造业的重视一以贯之，对以科技创新引领制造业高质量发展念兹在兹。

　　制造业是立国之本、强国之基。这些年，每赴地方考察，总书记总会特别关注先进制造业发展情况。从强调“任何时候中国都不能缺少制造业”，到寄语“下一步要努力发展高端制造业，实现全面提升”，再到提出“制造业要坚持高端化、智能化、绿色化方向，不断提高产品科技含量和附加值”，总书记重视制造业发展，不是简单地就制造业谈制造业，而是“推动我国制造业转型升级，建设制造强国”，是“加强技术研发，提高国产化替代率”。这次在洛阳，总书记又指出“现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子”，意即在此。

　　凭借新中国成立初期“十大厂矿”的历史性落地加持，洛阳曾同辽宁沈阳一道，铸就中国工业看“两阳”的高光时刻。想当年，洛阳创下我国第一台履带式拖拉机、第一条浮法玻璃生产线、第一批汽车变速箱轴承等众多“全国第一”，助力共和国挺起民族工业的“脊梁”；看今朝，“洛阳制造”配套“北斗”“嫦娥”“神舟”“蛟龙”等多类“大国重器”，始终走在创新发展的大路上。可以说，制造业是洛阳的当家产业、优势产业，以科技创新引领制造业高质量发展，是洛阳作为“共和国长子”应有的担当！

　　过去，高端轴承一度“摸不着”，许多技术和产品长期被国外“卡脖子”；如今，得益于技术升级，产品工艺水平明显提升，高端轴承产值已经占到企业总产值的七成。这是洛轴的跨越之路，也是洛阳推动制造业高质量发展的生动缩影。

　　近年来，洛阳坚持把推动产业发展作为现代化洛阳建设的首要任务、作为“三项重点工作”之首，咬定制造业高质量发展不放松，坚持把创新落到产业上、把产业落到风口上，一手抓传统产业改造升级、稳住工业基本盘，一手抓风口产业引进培育、抢占产业新赛道，同步推进“产学研”“数与智”深度融合，一步一个脚印，推动“四新一装备”等风口产业聚链成群、集群成势，加速实现产业乘“风”起、制造变“智造”。

　　综观今日洛阳，龙门实验室科研成果数量居全省前列，全社会研发投入强度连续6年领跑全省、连续5年超过全国；5大先进制造业集群17条优势产业链营收突破4600亿元，带动全市规模以上工业增加值增速7%，数据为近5年最高；高新技术产业增加值占比首次过半，达到55.8%；绿色工厂数量翻番，“上云用数”企业超过1.8万家；伊滨智慧岛入选全省第一梯队，周山智慧岛集聚企业超千家，创新平台总数达3949家，23家科技产业社区集聚人才8000多名，“专精特新”企业数量“两年翻一番”……创新链和产业链紧密衔接，城市产业发展的每一步攀登，都有科技支撑。

　　“路子选对了就要坚持走下去。”道不变、志不改，坚持以科技创新为引领、以实体经济为根基，把制造业高质量发展作为主攻方向，坚定不移走自主创新的发展路子，持续推动传统产业转型升级，积极抢占产业发展新赛道，因地制宜发展新质生产力，加快重塑产业格局，洛阳制造业必将迎来新时代的“高光时刻”！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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