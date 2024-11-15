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七个关键词 解锁高考新利好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.30 08:15
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　　新增本科院校、高校扩招、专业优化、报考人数减少……新高考首考落地之年，国家政策、高校招生、志愿填报都有不少新利好。对此，洛阳市教育招生考试中心相关负责人从七个关键词方面，为大家解锁2025年高考的“升学密码”。

　　●关键词：政策倾斜

　　教育部《关于做好2025年普通高校招生工作的通知》对今年的普通高校招生工作作出部署。其中指出，“继续实施国家支援中西部地区招生协作计划，向有关中西部地区和考生大省倾斜，促进区域协调发展。”

　　“河南位于我国中部地区，又是考生大省，正在政策倾斜范围内。”该负责人说，这从近期一些大学招生变化情况可以看出，今年3月，河南新增了本科院校，中西部高校发力扩招，“其中云南大学、新疆大学等中西部学校扩招最多，比去年多了40%的名额”。

　　●关键词：计划扩招

　　今年3月，国家发改委明确，今年“双一流”高校本科招生规模将在2024年扩招1.6万人的基础上再增2万人，近期，多数知名高校已陆续亮出扩招计划。

　　清华大学、北京大学各增加150个本科名额，湖南师范大学计划增加600个招生名额，中国农业大学增加500个招生名额……“顶尖高校带头扩容，这对中上分数段的学生极其友好。”该负责人说。

　　●关键词：新增高校

　　今年，教育部新增26所本科院校，涵盖公办、民办及职业本科类型。“这些院校首年招生，为中等生提供了‘低分捡漏’的黄金机会。”该负责人介绍，我省豫北医学院、郑州卫生健康学院、黄河水利职业技术大学等都是首次本科招生。

　　这26所本科高校新增招生名额5.2万，同时首年招生分数线预计低于省控线10分至15分，对考生来说是非常好的消息。

　　●关键词：专业计划

　　4月，继北京大学、清华大学等多所高校相继“上新”新书院、新专业后，教育部进一步加大专业调整优化力度，发布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。同步更新发布《普通高等学校本科专业目录(2025年)》，增列29种新专业，纳入2025年高考招生。此次增设的29种新专业，充分体现国家战略、市场需求和科技发展牵引。

　　“不少高校紧扣国家战略需要和区域特色新增专业，新增专业中85%的新名额都给了热门专业。”该负责人说，这些专业领域受到国家和地方大力支持，为考生提供了高潜力赛道。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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