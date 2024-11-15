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呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第八次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.29 20:57
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呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第八次会议召开
江凌主持并讲话

　　5月29日，呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第八次会议在郑州召开，听取项目推进情况汇报，安排部署下阶段工作，全力推动控制性工程及全线早日实质性开工建设。省人大常委会党组副书记、副主任，洛阳市委书记，省呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班组长江凌主持会议并讲话。

　　呼南高铁焦洛平段是国家高速铁路网的重要组成部分，也是河南省“十四五”时期谋划实施的重大基础设施项目。经过各方共同努力，今年3月，呼南高铁焦洛平段项目初步设计获国铁集团和河南省政府联合批复。目前，工程总承包单位已进场开展临建设施建设。

　　会上，省发展改革委汇报了项目进展情况及下步工作考虑；省铁建投集团汇报了开工准备、先行用地报批、资金筹措等工作推进情况；省直有关部门及沿线的洛阳市、平顶山市、焦作市和济源示范区围绕各自工作进展及下步打算作了发言。会议逐一明确了省直有关部门和沿线城市的具体工作责任。

　　江凌强调，当前全省上下正在深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，聚焦“两高四着力”，奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。加快推动呼南高铁焦洛平段项目开工建设，对完善区域高铁路网布局，推动沿线地区高质量发展，造福沿线人民群众具有重要意义。要把扎实推进项目建设作为学习贯彻总书记重要讲话精神的具体实践，锚定目标、加压奋进、破解瓶颈，以实际行动推动中央、省委省政府部署要求落地落细。要坚持目标导向和问题导向相结合，锚定6月底控制性工程实质性开工、8月底全线先行用地段开工的阶段性目标，充分发挥省级专班和各市专班作用，完善推进机制，加强协同联动，推动省直各部门和沿线各市进一步增强责任感紧迫感，积极主动作为，提升工作效率，真正把工作抓具体抓细致，把各项任务尽量往前赶，为项目全面开工争取更大主动。要着力抓好关键工作，强化有解思维，紧盯先行用地报批、资金筹措、控制性工程开工等重点任务，优化工程设计理念，有效控制投资规模，完善统筹调度机制，加强向上沟通对接，齐心协力推动项目快建设、早见效。

　　省直有关部门及平顶山市、焦作市、济源示范区相关负责同志，洛阳市领导孙延文等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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