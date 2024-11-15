洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

未来三天，阵雨+大风+降温 洛阳最新天气预报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.29 18:10
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受高空低槽东移影响，5月30日夜里至6月1日洛阳市有一次降水天气过程，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。过程累计降水量5到20毫米，南部局部25到40毫米。受降水影响，5月31日和6月1日最高气温较前期下降8到10℃。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：晴天间多云。

　　30日(周五)：晴天转多云，傍晚到夜里多云转阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，偏南风3级左右，阵风5～6级，气温19℃～32℃。

　　31日(周六)：阴天有小到中阵雨、雷阵雨，局部大雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温19℃～24℃。

　　6月1日(周日)：小雨转阴天，气温17℃～24℃。

　　6月2日(周一)：多云到晴天，气温16℃～33℃。

　　影响与建议：

　　1.本轮过程对缓解旱情较为有利，但需关注降水对已成熟小麦收获、晾晒和农机转场的不利影响。

　　2.恰逢端午假期，需防范雷雨天气及其导致的道路湿滑、低能见度对公众出行、交通运输、户外作业、电力通讯设施等的不利影响。

　　请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
        女性50岁后、男性60岁后风险高；长期不运动、爱抽烟喝酒、挑食缺钙(如很少喝奶、晒太阳)的人要警惕。
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院门诊窗口医保“一码付”功能上线
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研城市更新、城市防汛、地...
  • 解读新高考 关注“新”变化
  • 90岁叶鹏先生收到中国作协贺信
  • 在一体推进学查改上下功夫——五...
  • 伊滨区中央公园：市民露营休闲 享...
  • 洛阳：田畴织锦 共赴“振兴”
  • 市政协举行2025年第二期政情通报会
  • 洛阳2025年首场“红色故事轻骑兵...
  • 洛阳开展“典进企业 护航发展”送...
  • 刚刚，2025年洛阳市城市区中招政...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605