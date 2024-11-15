未来三天，阵雨+大风+降温 洛阳最新天气预报来了

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受高空低槽东移影响，5月30日夜里至6月1日洛阳市有一次降水天气过程，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受高空低槽东移影响，5月30日夜里至6月1日洛阳市有一次降水天气过程，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。 刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受高空低槽东移影响，5月30日夜里至6月1日洛阳市有一次降水天气过程，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。过程累计降水量5到20毫米，南部局部25到40毫米。受降水影响，5月31日和6月1日最高气温较前期下降8到10℃。 具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 30日(周五)：晴天转多云，傍晚到夜里多云转阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，偏南风3级左右，阵风5～6级，气温19℃～32℃。 31日(周六)：阴天有小到中阵雨、雷阵雨，局部大雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温19℃～24℃。 6月1日(周日)：小雨转阴天，气温17℃～24℃。 6月2日(周一)：多云到晴天，气温16℃～33℃。 影响与建议： 1.本轮过程对缓解旱情较为有利，但需关注降水对已成熟小麦收获、晾晒和农机转场的不利影响。 2.恰逢端午假期，需防范雷雨天气及其导致的道路湿滑、低能见度对公众出行、交通运输、户外作业、电力通讯设施等的不利影响。 请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）