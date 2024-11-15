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刚刚，2025年洛阳市城市区中招政策发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳市教育局”微信公众号 2025.05.29 17:36
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　　刚刚，“洛阳市教育局”微信公众号发布消息称，5月29日，2025年洛阳市中招工作会议召开，中招考试时间为6月22日、23日。

　　关键词：报名

　　所有学生均需网上报名

　　统一实行网上报名，在河南省普通高中招生信息服务平台(http://gzzs.jyt.henan.gov.cn)上进行。考生登录密码和准考证号是考生登录平台的重要凭证，用于报名、成绩查询、填报志愿、录取查询全过程，考生应妥善保管。如遇准考证丢失，考生可持身份证或户口本前往考区招生办补领，其中应届考生前往学籍学校所在考区的招办进行办理，社会考生前往户口所在地学校所在考区的招办进行办理。

　　关键词：考试

　　中招总分数为745分

　　按照国家和省有关要求，初中学业水平考试(中招考试)科目为语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、生物学、地理，其中语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史为全省统一命题考试，实行全省统一命题、统一试卷、统一考试时间。洛阳市教育局统一组织考试、评卷和录取。

　　初中生物学、地理学业水平考试按照《河南省教育厅关于调整部分初中学业水平考试组织方式的通知》(教基〔2024〕382号)文件要求执行。

　　继续实行初中毕业生体育考试、信息技术考试和物理、化学、生物实验操作考试，纳入中招统一管理。其中体育考试分值100分，信息技术考试分值15分，物理、化学、生物实验操作考试分值30分，计入中招录取总成绩。2025年中招录取总成绩分值为745分。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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