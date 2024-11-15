全运会飞碟射击资格赛落幕 洛阳5名选手夺得决赛门票

5月29日，洛报融媒记者从洛阳市青训中心获悉，随着2025年全国射击锦标赛(飞碟项目)在沈阳落幕，第十五届全运会飞碟项目的3场资格赛也尘埃落定，河南队共收获14张决赛阶段入场券。其中，洛阳有5名选手夺得决赛门票。

5月29日，洛报融媒记者从洛阳市青训中心获悉，随着2025年全国射击锦标赛(飞碟项目)在沈阳落幕，第十五届全运会飞碟项目的3场资格赛也尘埃落定，河南队共收获14张决赛阶段入场券。其中，洛阳有5名选手夺得决赛门票。

此次锦标赛是全运会最后一场资格赛，同时也是意大利世界杯的选拔赛。比赛设男女双向、男女多向的个人赛，男女双向以及男女多向的团体赛，双向、多向混合团体赛等多个项目，共有来自全国22个省份的300余名射手参赛。

“80后”老将武翠翠领衔的河南队在本次比赛中表现抢眼，除夺得女子多向个人赛项目的金牌之外，她还携手智一诺、彭晓楠两位洛阳选手夺得女子多向团体赛项目的冠军。

最终，河南射击队在飞碟项目收获14张全运会决赛入场券：男子双向4张、女子双向4张、男子多向3张以及女子多向3张。

洛阳有5名选手夺得全运会门票，分别是张明烨(女子双向)、彭晓楠(女子多向)、智一诺(女子多向)、马成龙(男子双向)、陈展(男子多向)，他们将代表河南征战全运会决赛赛场。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 姚利平 文/图）