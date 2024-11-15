省安委会第三明查暗访组“回头看”对我市这些安全生产问题隐患进行曝光

2025年5月15日至5月24日，省安委会第三明查暗访组对洛阳市进行明查暗访“回头看”，检查中发现了部分企业和机构存在着问题隐患。

2025年5月15日至5月24日，省安委会第三明查暗访组对洛阳市进行明查暗访“回头看”，检查中发现了部分企业和机构存在着问题隐患：

一、河南大张实业有限公司孟津盛德美购物广场分公司

地下一层部分自动喷水灭火系灭火系统喷头被装饰涂料覆盖。影响感温性能：装饰涂料会使喷头的感温元件不能及时准确地感应到火灾现场的温度变化，导致喷头的动作温度比额定温度升高，灵敏度降低。依据《重大火灾隐患判定方法》第7.4.6条：已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行，此隐患属于重大事故隐。已移交当地相关部门进行挂牌督办。

二、洛阳泉鼎实业有限公司(冷库)

冷库二层未设置消火栓系统。灭火时机延误：消火栓是火灾初期灭火的重要设施，能快速提供灭火水源。冷库一旦发生火灾，没有消火栓系统，人员无法第一时间利用室内消火栓进行灭火，只能等待外部救援力量到达并铺设水带等，易错过最佳灭火时机，导致火势蔓延扩大。依据《重大火灾隐患判定方法》第7.4.3条：未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不能正常使用或运行，属于重大事故隐患。已移交当地相关部门进行挂牌督办。

三、洛宁县三环物流运输有限公司

动态监控人员因出差，现场无监控人员；对辆车超速、疲劳驾驶等违规行为，未提供2023、2024年驾驶员违规驾驶处理台账，2025年仅有一次处理，对企业监控平台产生的报警信息处理不及时。依据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准(实行)》第三条第三款规定，所属经营性驾驶员和车辆存在长期“三超一疲劳”(超速、超员、超载、疲劳驾驶)且运输过程中未及时提醒纠正，运输行为结束后一个月内未严肃处理，或所属经营性驾驶员存在一次计10分及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的，判定为重大事故隐患。已移交当地相关部门进行挂牌督办。

四、洛阳范灿物业管理有限公司

建筑内未按要求设置消防水源。后果风险及危害性：灭火行动受阻，消防水源是灭火的关键保障，缺少充足的消防水源，消防人员难以有效开展灭火工作，火势无法得到及时控制，导致火灾蔓延扩大。依据《重大火灾隐患判定方法》第7.4.1条：未按要求设置消防水源，此隐患属于重大事故隐患。已移交当地相关部门进行挂牌督办。

五、洛阳威岩工程机械有限公司油娄沟金矿四采区

主扇风机无备用电机和快速更换装置。后果风险及危害性：主通风机的备用电动机可以在主通风机电动机发生故障时尽快更换，如果备用电动机不在风机硐室或风机房内，还应配备运输工具，并设有可满足电动机运输要求的通道。依据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第一部分“金属非金属地下矿山重大事故隐患”第(二十)条第3款规定。判定为重大事故隐患。已移交当地相关部门进行挂牌督办。

六、洛阳市华工实业有限公司

落实企业总图间距问题，补充完善厂区总平面图，明确核实涉及到的各项安全间距并做出说明。后果风险及危害性：内外部安全防护距离不足可能导致事故波及周边，造成重大人员伤亡、财产损失和社会影响。依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第3条：涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求之规定，此隐患属于重大事故隐患。已移交当地相关部门进行挂牌督办。