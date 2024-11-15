涉及千余人！洛阳将开展人口固定样本跟访调查

5月29日，洛报融媒记者从洛阳市统计局了解到，为加强人口统计和动态监测预警，洛阳市将于6月1日至25日开展2025年第一次人口固定样本跟访调查，第二次调查标准时点为11月1日零时，调查频率为一年两次。

5月29日，洛报融媒记者从洛阳市统计局了解到，为加强人口统计和动态监测预警，洛阳市将于6月1日至25日开展2025年第一次人口固定样本跟访调查，第二次调查标准时点为11月1日零时，调查频率为一年两次。此次调查覆盖全市15个县区、158个乡镇(办事处)、357个村(社区)，约500户1000余人被纳入调查范围，调查对象为国家统一抽取清单中的指定人员及相关衍生人员。

调查内容涵盖姓名、性别、年龄、公民身份证号码、受教育程度、迁移流动情况、工作状况、婚姻状况、生育和死亡情况、儿童生活状况等。调查员将使用电子采集设备(PAD或智能手机)入户询问、当场填报。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》，调查机构将对填报信息严格保密，绝不泄露或非法提供。

此次调查旨在通过对特定样本的持续追踪，掌握人口结构、流动趋势、生育死亡等动态变化，为优化公共服务资源配置(如流动人口服务、留守儿童关爱政策)和制定人口高质量发展相关规划提供数据支撑，重点服务于教育资源布局、就业政策制定、养老服务体系建设等民生领域。

洛阳市统计局提醒，被抽中的调查对象需提前准备身份证、户口簿等证件，如实配合调查。根据法律规定，拒绝阻碍调查或提供虚假信息将承担法律责任，调查对象有权要求保护个人信息，如发现泄露可向统计部门举报。

人口数据是城市治理的基石，洛阳市统计局呼吁市民积极配合，共同为人口高质量发展提供坚实信息支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王涛 文/图）