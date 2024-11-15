重磅！新版《重大火灾隐患判定规则》发布

5月13日，市场监管总局(国家标准委)会同应急管理部联合举办防灾减灾救灾和安全生产领域重要国家标准新闻发布会，介绍近期发布的《重大火灾隐患判定规则》等一批重要国家标准有关情况。

5月13日，市场监管总局(国家标准委)会同应急管理部联合举办防灾减灾救灾和安全生产领域重要国家标准新闻发布会，介绍近期发布的《重大火灾隐患判定规则》等一批重要国家标准有关情况。

重大火灾隐患判定事关人民群众生命财产安全和切身利益。据介绍，新修订的《重大火灾隐患判定规则》强制性国家标准，建立了火灾隐患分级判定体系，通过量化指标和动态评估模型，实现隐患早识别、早预警，筑牢消防安全防线。

国家消防救援局政策法规司一级指挥长鲁云龙介绍，此次修订强制性国家标准《重大火灾隐患判定规则》主要目的是落实国务院安委会有关工作部署，在总结2017版标准实施经验基础上，全面吸取火灾事故教训，丰富重大火灾隐患判定要素，进一步提高标准的操作性。

鲁云龙说，新版标准的执行需要注意区分重大火灾隐患与一般火灾隐患可能导致后果的差异，准确理解和适用重大火灾隐患判定规则，力求判定结论科学合理，通过主动前移火灾防控关口，筑牢消防安全底线。

与旧版标准相比，新版标准主要有三方面变化：

一是增加了重大火灾隐患的直接判定要素，将容易导致重特大火灾事故发生的单要素直接判定隐患情形，从旧版标准规定的10项增加到30项，并重点对公共娱乐场所、宾馆、商场及集贸市场，儿童活动场所、老年人照料设施、医院门诊楼和病房楼，劳动密集型企业的厂房仓库等人员密集的室内场所，以及易燃易爆危险品场所分别规定直接判定要素，更加简便直观。同时，简化了多要素综合判定规则，综合判定要素从39项减少到35项，对于不适用直接判定要素且存在6项(含)以上综合判定要素的，可判定为重大火灾隐患。

二是吸取火灾事故教训，将近年来引发重特大火灾事故的直接或间接致灾因素纳入重大火灾隐患判定要素。例如，人员密集场所违规设置生产储存易燃易爆危险品的厂房或仓库，多产权建筑、多业态混合生产经营场所消防安全责任不清，疏散楼梯间的地上与地下部分未采取防火分隔措施，住宅建筑架空层违规停放电动自行车等。

三是增强了标准的适用性，不仅适用于消防救援机构发现和判定重大火灾隐患，也适用于各级政府、行业部门、社会单位和个人落实消防安全责任制，使用标准排查火灾隐患，构筑共建共治共享的社会消防治理格局。

《重大火灾隐患判定规则》全文如下：

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