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好运“粽”在身边！白云山端午祈福季活动来袭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳白云山 2025.05.29 15:15
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　　初夏时节，洛阳白云山

　　换上了五彩斑斓的“新衣”

　　高山芍药竞相绽放

　　周末期待已久的森林音乐会

　　即将惊喜上演

　　小云特来通知你，千万可别错过呀

　　金笔登科笔定乾坤

　　巨型鎏金毛笔装置

　　矗立于云巅之上笔尖蘸满云海霞光

　　站在白云山“笔架”打卡点前合影

　　自带“金榜题名”buff加持

　　浪漫手作·祈福藏粽

　　端午白云山限定浪漫！

　　免费手作艾草花束+申领五彩手绳

　　把祝福编进山水里～

　　解锁端午仪式感拍照道具！

　　把学业、健康、平安等多重祝福

　　送给热爱山水的游客你

 

　　文姬巧手艾束传香

　　手作体验把祝福包进粽子里强推“粽情手作区”

　　专业老师现场教学！

　　粽香手作米香盈袖

　　精选糯米、蜜枣、红豆等食材

　　生态又健康粽叶一折一裹间把“高中(粽)”期许包进馅料

　　亲手为考生送上心意！

　　屈子飞花·投粽必中

　　端午考神附体指南！

　　这波操作让好运“粽”在身边

　　屈子诗词挑战解锁金榜好运

　　让屈大夫的千年诗韵，助你笔尖生花

　　投粽赢香囊学生党闭眼冲！

　　把“学业有成”的期许

　　稳稳投进夏天～

　　国风雅韵·森林乐章

　　当浪漫林海与国风音乐相遇

　　又会碰撞出怎样的火花？

　　在白云山的森林氧吧之中

　　国风音乐会准时震撼上演！

　　【粽情山水·美食飨宴】

　　舌尖的狂欢何必局限于城市？

　　来白云山，将“山水清甜”一口入魂！

　　玩累了，踱步至沪上阿姨

　　点杯清爽茶饮

　　或是在肯德基享受美味餐点

　　味蕾的满足为这场惬意之旅再添一份闲适

　　【畅游云湖·触发心动】

　　循着草木清香漫步湖畔

　　踏入白云湖环湖木栈道

　　风掠过湖面，携着粼粼波光轻拂面庞

　　远处，水幕跌落在山石间

　　如珠玉迸溅，似琴弦震颤

　　穿过葱茏树影倾泻而下

　　那是白云山珍藏四季的浪漫絮语

　　——不必寻，不必问

　　答案就在这柔波荡漾的湖光里

　　【云海翻涌·人间仙境】

　　晨曦初露，登上玉皇顶极目远眺

　　千顷云海自山谷间奔涌而起

　　在苍翠林间勾勒出朦胧诗意

　　雾霭氤氲间

　　霞光穿透云层洒下万道金光

　　山影云海相映成趣

　　天地仿佛在此刻凝固

　　恍若误入仙人遗落人间的水墨长卷

　　步步皆仙境，处处是桃源
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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