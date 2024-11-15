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市政协举行2025年第二期政情通报会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.29 08:48
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　　昨日，市政协举行2025年第二期政情通报会，通报我市城市提质工作开展情况，助力委员更好知情明政，提升履职针对性和精准度。

　　会议聚焦城市提质主题，以“线下通报+线上直播”相结合的方式开展。市自然资源和规划局、市住建局、市城管局相关负责人分别通报了有关情况，部分政协委员就市民关心的问题进行提问，相关委局负责人现场予以回应。

　　会议指出，政情通报会是政协委员和政协各参加单位知情明政、参政议政的重要途径和交流平台。广大政协委员要坚守为民初心，统筹高质量创建全国文明城市和城市提质工作，持续转变思维观念，用市场思维谋划项目、用市场机制推动工作，推动城市功能品质不断迈上新台阶。要强化责任担当，切实提升履职能力，提出更多精准度高和富有含金量的提案和建议，在现代化洛阳建设中展现更大作为。

　　市政协副主席王淑霞等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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