市政协党组传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

昨日，市政协召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委、市委相关会议精神，部署学习宣传贯彻工作。市政协党组书记、主席孙延文主持并讲话。

昨日，市政协召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委、市委相关会议精神，部署学习宣传贯彻工作。市政协党组书记、主席孙延文主持并讲话。

孙延文指出，习近平总书记莅临河南考察，首站来到洛阳，充分体现了总书记对洛阳发展的高度重视、对洛阳人民的亲切关怀，为我们做好各项工作指明了前进方向、提供了根本遵循。要坚持深学细悟，把学习好、宣传好、贯彻好习近平总书记重要讲话精神作为重大政治任务，深刻领会核心要义，全面把握实践要求，推动学习和履职相互促进、有机融合，切实把学习成效转化为政治协商、民主监督、参政议政的能力本领和高水平履职尽责的工作实践。要精准高效履职，充分发挥政协专门协商机构优势作用，聚焦“两高四着力”，切实把习近平总书记的殷殷嘱托转化为干事创业的强大动力，围绕加快先进制造业发展、加强历史文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等建言献策、凝聚共识，交出高质量履职答卷。要强化作风建设，深刻领悟习近平总书记关于锲而不舍落实中央八项规定精神的重要要求，在一体推进学查改上下功夫，把作风建设不断引向深入，以过硬作风推动政协各项工作不断迈上新台阶。

会上，市政协党组理论学习中心组成员就学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，结合自身思考认识和工作实际，从“谈学习认识、讲心得体会、提落实举措”等三个方面进行研讨发言。

会议还传达学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神。

又讯 昨日，市政协召开主席会议，审议通过了《2025年重点提案推荐及市级领导领办督办重点提案建议》《政协洛阳市委员会提案工作条例(草案)》等。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 冯波)