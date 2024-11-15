突出抓基层强基础固根本 提升社会治理现代化水平——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳社会治理领域引发热烈反响

“河南人口总量、人口密度、人口流动量都比较大，社会问题复杂多样，必须扎扎实实加强社会治理。”连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话，在我市社会治理领域引发热烈反响。

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“河南人口总量、人口密度、人口流动量都比较大，社会问题复杂多样，必须扎扎实实加强社会治理。”连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话，在我市社会治理领域引发热烈反响。大家纷纷表示，要深刻领悟习近平总书记关于扎扎实实加强社会治理的重要要求，突出抓基层、强基础、固根本，推动资源、服务、管理下沉，完善和落实党对社会治理的全面领导，用心用情用力做好群众工作，加强法治和诚信建设，加强风险隐患排查治理，以高效能治理为高质量发展提供有效保障和基础支撑。

市总工会党组书记、常务副主席李强：

工会是党联系职工群众的桥梁和纽带，是职工利益的代表者和维护者。下一步，我们将深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，聚焦“两高四着力”，坚持以职工为中心，不断加强“党建带工建，工建促党建”，针对新就业形态劳动者和社会组织，推动依法普遍建会，不断增强在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。持续深化职工思想政治引领和职工文化建设，教育引导职工群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走。深入推进产业工人队伍建设改革，广泛开展劳动和技能竞赛，不断提升职工技能素质。常态做好医疗互助、心理健康、“求学圆梦”、托管托育、“会聚良缘”等职工普惠服务，用心用情解决职工群众急难愁盼问题，当好职工的“娘家人”“贴心人”，以工会工作高质量助力现代化洛阳建设。

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市妇女联合会党组书记、主席张霞：

习近平总书记强调,“要更好凝聚服务群众，健全群众利益协调机制，提高公共服务水平，用心用情解决群众急难愁盼问题”。妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁纽带。下一步，全市妇联系统将持续强化政治引领、拓展服务领域、深化服务内涵，聚焦新经济组织、新社会组织、新就业群体，创新组织覆盖思路方法，全面推进“三新”领域妇联组织建设；聚焦“她科技·她创新·她力量”核心赋能，积极搭建巾帼科技创新创业平台；深化“巾帼匠心·文化传承”，探索女性助力“新文旅＋”“新业态＋”融合发展路径；聚焦妇女儿童急难愁盼问题，开展巾帼暖人心主题活动，推进国家儿童友好城市建设，切实提升妇联组织的引领力、组织力、服务力。