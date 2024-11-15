保持发展定力 增强发展信心 以实干实绩推动民营经济高质量发展——访市民营经济发展局党组书记、局长付晓毅

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为我们进一步做好民营经济高质量发展工作指明了方向、提供了根本遵循。”昨日，市民营经济发展局党组书记、局长付晓毅在接受洛报融媒记者专访时说。

在位于偃师区的洛阳鑫鑫铝业有限公司，铝单板产品陆续完工下线 （资料图片）

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为我们进一步做好民营经济高质量发展工作指明了方向、提供了根本遵循。”昨日，市民营经济发展局党组书记、局长付晓毅在接受洛报融媒记者专访时说。

市民营经济发展局始终以习近平总书记关于民营经济发展的重要论述为指导，深入贯彻落实党中央关于促进民营经济高质量发展的决策部署，围绕市委市政府中心工作，制定出台《强化金融支持民营经济发展壮大若干措施》《关于引导和鼓励民营企业加快建立健全现代企业制度的实施方案》等政策措施，建立促进民营经济发展壮大联席会议制度、政企沟通工作机制，提请市人大常委会设立“洛阳企业家日”，持续开展“河洛益企·政在行动”政策宣讲活动，促进民营经济发展的政策体系更加健全，政企沟通机制更加完善，助企服务举措更加高效，尊企重商氛围更加浓厚，民营经济对经济发展的支撑力持续增强。

习近平总书记今年2月在民营企业座谈会上发表的重要讲话，回应了当前广大民营企业和民营企业家的关切，再一次深刻阐释了民营经济在改革开放和社会主义现代化建设事业中的地位和作用，进一步明确了党和国家对民营经济发展一以贯之的基本方针政策，充分展示了新时代新征程民营经济发展的广阔前景。付晓毅表示，下一步，市民营经济发展局将把学习贯彻总书记重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，聚焦“两高四着力”，以“三个持续”为抓手，全力推动民营经济高质量发展。

持续完善政策体系，结合《河南省促进民营经济高质量发展行动计划》及促进民营经济高质量发展的6个专项行动方案和6个攻坚方案，研究制定《洛阳市关于促进民营经济发展壮大的若干措施》，进一步优化民营经济发展环境。持续做好助企服务工作，健全完善企业反映问题收集协调工作机制，深入宣传贯彻民营经济促进法，进一步提振民营企业发展信心，激发民营经济发展动能。持续强化作风建设，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深刻领悟习近平总书记关于锲而不舍落实中央八项规定精神的重要要求，把作风建设不断引向深入，全力以赴把总书记的殷殷嘱托变为推动民营经济高质量发展的生动实践。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 乔金荣）