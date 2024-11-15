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全面学习 全面把握 全面落实 在牢记嘱托感恩奋进中加快建设“三个汝阳”——访汝阳县委书记赵红艺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.29 08:41
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在位于汝阳县的耀华（洛阳）玻璃有限公司智能车间，机械臂正在加工一批高档浮法玻璃 （资料图片）

　　“习近平总书记在河南考察时的重要讲话，为汝阳提供了难得的发展机遇和强大的发展动力。”昨日，汝阳县委书记赵红艺在接受洛报融媒记者专访时表示，全县上下将聚焦“两高四着力”，全面学习、全面把握、全面落实，围绕“13345”工作思路、“6+6”工作机制，倡树“拼实干、比实绩、看实效”工作导向，确保党中央决策部署不折不扣落到实处，在牢记嘱托感恩奋进中加快建设活力汝阳、美丽汝阳、幸福汝阳。

　　全面学习、全面把握、全面落实习近平总书记关于“坚定信心推动高质量发展”的重要要求。牢固树立“大抓项目、大抓产业”工作导向，聚焦新材料、康养文旅、杜康白酒三大主导产业，依托硅基材料、玄武岩纤维、钨钼锡铟三条产业链，强化科技创新赋能，全力打造实力雄厚、前景广阔、底蕴深厚的主导产业集群。坚定不移抓好乡村振兴集中连片发展，围绕红薯、香菇、烟叶、艾草、循环种养等农业特色产业，着力打造北部循环农业、中部烟薯轮作、南部食用菌及康养文旅三个集中连片示范区，通过刘店万亩红薯大方、县域“三纵十二横”路网格局等重点项目，实现特色产业连片发展、基础设施连片配套、公共服务连片完善、发展要素连片集聚。依托温泉、艾灸等康养文旅资源，建设红花岭·湖上江南、大步湾·林屿海、携程度假农庄等精品民宿集群，打造“醉艾汝阳泉浴康养”文旅品牌，建设伏牛山康养旅居目的地，让康养文旅产业真正成为汝阳的支柱产业、民生产业和幸福产业。

　　全面学习、全面把握、全面落实习近平总书记关于“扎扎实实加强社会治理”的重要要求。坚持以党建为引领，抓好“党支部、支部书记、党员队伍”三个重点。在已建成171个乡(邻)里中心基础上，突出运营提升其中42个，让乡(邻)里中心成为群众想来、愿来、常来的地方。推广三屯镇东保村等数字化乡村运营经验，整合资源，引入“合作社+农户”“村企联建”等模式，激发群众参与乡村治理积极性。防范化解重点领域风险隐患，压实安全生产“三管三必须”责任链条，发挥好“一员多岗”立体化基层网格体系作用，切实维护社会和谐稳定。践行“四下基层”，持续为基层减负，让党员干部在密切联系群众中做好新形势下党的群众工作。

　　全面学习、全面把握、全面落实习近平总书记关于“锲而不舍落实中央八项规定精神”的重要要求。扛牢全面从严治党政治责任，坚持“学查改”一体推进，着力强化作风建设，进一步树牢“最大政绩”“首要之责”理念，在全县开展“转作风、强担当、抓落实、促发展”专项活动，解决好干部队伍作风上的突出问题，坚决打好纠治“四风”攻坚战持久战，切实把作风硬要求变成硬措施、让铁规矩长出铁牙齿，把勇争一流的精神弘扬好，把创新实干的作风发扬好，以作风之变引领工作之变、以队伍重塑重振良好政治生态、以效能提升促进经济高质量发展，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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