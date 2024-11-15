洛阳：田畴织锦 共赴“振兴”

实现中国式现代化，必须加快推进乡村全面振兴。面对城乡发展不平衡、县域发展不充分的突出矛盾，洛阳深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，把富民增收作为根本导向，把产业发展作为根本抓手，集中连片推进乡村全面振兴，推动宜居宜业和美乡村建设迈出坚实步伐。

着力建设现代化产业体系和农业强省。要加强耕地保护和建设，扛牢粮食安全责任，延伸现代农业产业链条，以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕。

——习近平

嵩县环陆浑湖东线公路，美丽的山水画卷吸引游客游览打卡

仲夏时节的河洛乡村一派新景。

产业新——走进新安千唐红麦椒种植基地，一畦畦金黄的麦子即将收获，一垄垄碧绿的辣椒长势正旺，麦椒套种、智慧农耕，种出了新模式，也种出了高效益。

面貌新——骑行嵩县环陆浑湖宜居宜业和美乡村先导区，环湖公路蜿蜒如绸带将湖光山色、精致小店、特色餐饮串联起来，尽显“中原洱海”的美好与宁静。

生活新——来到偃师区鹿峰村，水泥路变成柏油路，供排水做到了一体化，引入了民宿品牌，办起了村“BA”，乡村处处活力满满。

实现中国式现代化，必须加快推进乡村全面振兴。面对城乡发展不平衡、县域发展不充分的突出矛盾，洛阳深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，把富民增收作为根本导向，把产业发展作为根本抓手，集中连片推进乡村全面振兴，推动宜居宜业和美乡村建设迈出坚实步伐。

乡村振兴映照初心，幸福生活可感可触。河洛乡村的希望田野大有可为！

富民导向 特色农业前景好

推进乡村全面振兴，农民增收的分量很重。

“农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键。”“坚持把增加农民收入作为‘三农’工作的中心任务。”……习近平总书记对农民有着特殊的情感，话语暖心，语重心长。

一家一户的增收账之所以如此牵动总书记的心，是因为它承载着父老乡亲的幸福期许，更彰显着我们党为人民谋幸福的初心使命。

面对经济下行压力，有一组数据来之不易：2023年，全市农村居民人均可支配收入19734元，同比增长7.8%；2024年，全市农村居民人均可支配收入21056元，同比增长6.7%，增速连续两年高于全省平均水平。

老城区洛浦街道徐家村乡里中心里的直播现场

解读富民密码，动力源泉在产业振兴，关键之举在集中连片。

审视河洛乡村，地形山川丘陵交错，气候兼具南北之长，农耕文明厚重悠久，造就了极其丰富的特色农产品品类。迈进新发展阶段，消费升级打开了洛阳特色农业的广阔空间。

在洛宁，25万亩苹果枝繁叶茂，木美土里、海升果业等龙头引领，矮砧密植、智慧管理等新技术广泛推广，让“小苹果”成长为“大产业”；在嵩县，“中原药谷”创新驱动，连翘、丹参、柴胡等中药材开出“六朵金花”，种植规模超过70万亩；在新安，有着千年栽培历史的樱桃产业焕发新生机，10万亩樱桃催生的农文旅复合业态，让乡亲们收获了甜蜜的生活……

强龙头、补链条，兴业态、树品牌。在集中连片理念指导下，各地在保障粮食安全的基础上，树立和践行大食物观，以工业化理念、产业化思维发展现代农业，聚焦绿色杂粮、中药材、食用菌、林果、牛羊养殖等特色产业，拉长产业链，做强深加工，培优产业化平台载体，推动乡村产业全链条升级。

以富民导向发展乡村产业，不能“富了老板、穷了老乡”。各地注重完善联农带农机制，引导经营主体与小农户紧密联合开展合作，通过保底分红、入股参股、服务带动等方式，让农民更多分享产业增值收益。

一方水土一方味。放眼河洛乡村，一个个“土特产”正变身增收致富的“大产业”，乡亲们的“金扁担”越挑越稳。