在一体推进学查改上下功夫——五论学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

好作风既是战斗力，也是推动力，更是凝聚力。

好作风既是战斗力，也是推动力，更是凝聚力。

习近平总书记在河南考察时，对开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育提出明确要求，“切实把作风硬要求变成硬措施、让铁规矩长出铁牙齿，确保学有质量、查有力度、改有成效”，强调要在一体推进学查改上下功夫，为推动学习教育走深走实、务求实效提供了科学方法、指明了努力方向。

中央八项规定是党中央徙木立信之举，历史性地改变了中国，已经成为新时代管党治党的标志性措施。党中央响鼓重锤、三令五申，今年又在全党部署开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，这是巩固深化主题教育和党纪学习教育成果、纵深推进全面从严治党的重要举措，是密切党群干群关系、巩固党的执政基础的必然要求，是推进中国式现代化的有力保障。

党风正则事业兴。今年是“十四五”规划收官、谋划“十五五”发展的关键之年，既要高质量完成既定目标任务，又要科学部署下一阶段重点工作。在繁重的改革发展任务面前，集中精神、稳扎稳打地抓推进、抓落实，更需要务实优良的作风。对于洛阳来说，切实把作风硬要求变成硬措施、让铁规矩长出铁牙齿，在一体推进学查改上下功夫，是深学细悟笃行习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神的必然要求，是推动学习教育走深走实的重要举措，更能为实现“十四五”圆满收官、“十五五”良好开局汇聚起强大的创造活力和发展动力。

打铁必须自身硬。要认识到，党在人民群众心中的良好形象，是通过党员干部的良好作风树立起来的；更要认识到，不正之风和腐败问题相互交织，强党性、正党风、严党纪缺一不可。只有三者一起抓，才能既纠治不正之风，又树立新风正气。学查结合，查改贯通，是我们开展党内集中教育的一条宝贵经验。要在闯关夺隘中淬炼硬作风，确保实现学有质量、查有力度、改有成效，就必须坚持学、查、改三个环节同向发力，每个环节的自我革命都要做到具体且深入。

要在“学”中下真功。深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设、落实中央八项规定精神等重要论述，深入领会精髓要义，结合实际学，增强针对性与实效性，坚持真学实学、学用结合，做到内化于心、外化于行。要在“查”中动真格。必须真刀真枪、动真碰硬，把党员干部个人查摆整改与组织查摆整改紧密结合起来，强化风腐同查同治，响鼓重槌对违规吃喝问题露头就打、反复敲打、人人喊打，严格落实“十严禁”，决不允许死灰复燃。要在“改”中见实效。坚持“当下改”与“长久立”相结合，紧紧围绕群众反映的突出领域，奔着问题去、盯着问题改，建立台账、明确任务，挂图作战、确保进度，把集中整治同健全制度结合起来，坚持立查立改、即知即改，确保改早、改准、改到位，让人民群众看到成效、得到实惠。

风清气正，无往不胜。当前，洛阳“十四五”收官在即，“十五五”谋篇蓄势，关键时期需要挺膺担当，牢记总书记的殷殷嘱托，把中央八项规定作为铁规矩、硬杠杠，弘扬雷厉风行的作风，激发勇往直前的毅力，我们必能在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中闯出新天地、创出新优势。（洛平）