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河洛学堂：道路以目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.05.29 08:16
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　　前不久去洛阳博物馆，听到讲解员在给游客讲“道路以目”，我们也来复习一遍吧。这个成语的意思是：路上相见，以目示意，不敢交谈，多表示政治黑暗暴虐，出自《国语·召(音同哨)公谏厉王弭谤》。

　　周厉王是西周第十代君主，贪图财利，任用荣夷公，实行“专利”，垄断山泽物产，并命令卫巫监视“国人”，杀死议论他的人，最终引起反抗。召公(召伯虎)见国人“道路以目”，便来劝谏周厉王。

　　西周、春秋时，居住在国都的人通称“国人”。周厉王施行暴政，国人怨声载道，召公劝谏：“老百姓都受不了啦！您再不改改，出了乱子可不好收拾。”周厉王一听恼了，不仅不改，还变本加厉。他找到一个卫国的巫师，监视批评他的人，报告他之后就处死。从此国人不敢在公开场合交谈，路上碰见熟人，使个眼色就算打招呼了。

　　周厉王颇为得意，告诉召公：“你看，我平息了人们的批评，他们不敢说话了。”召公说：“你这是堵住了他们的嘴！堵住民众的嘴，比堵塞河流还要可怕。河流若被堵住而决口，伤害的人一定很多，民众也是如此。因此，治理河道的人要排除堵塞，让水流畅通；治理民众的人要开放言路，让他们发表议论。”

　　“防民之口，甚于防川。”如此振聋发聩的话，周厉王听了竟无动于衷。召公继续劝道：“民众有嘴，就好比大地有山川，原野有沃土，衣食、财富由此而生。让百姓把话都讲出来，借以反映政事的好坏，方可行好事而防坏事，使衣食富足，财源旺盛。百姓心中有所思虑，自然就会说出来，怎可强行阻止？堵住百姓的嘴，又能支撑多久？”召公唠唠叨叨了半天，还讲了天子处理政事应该这样，应该那样，可是，说了等于白说，周厉王全当耳旁风。

　　三年后，也就是公元前841年，国人忍无可忍，发动大规模暴动，厉王逃奔彘(今山西霍州)，最后死在了那里。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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