祝福考生除了“加油”还能说啥

高考倒计时，只剩个位数，十年寒窗苦读成果如何，就看考场发挥。若您家有考生，想说句祝福的话；若你是考生，想给自己打打气，除了“加油”还能说啥？不妨跟着古人学两句。

高考倒计时，只剩个位数，十年寒窗苦读成果如何，就看考场发挥。若您家有考生，想说句祝福的话；若你是考生，想给自己打打气，除了“加油”还能说啥？不妨跟着古人学两句。

一路连科 杨穿三叶

考生家长穿旗袍陪考，早已不是什么新鲜事，如今不仅妈妈们穿旗袍，不少爸爸也加入了“旗开得胜”的队伍。陪考旗袍的选择大有讲究，不光颜色要选对，图案也有特别的寓意。

鲤鱼，寓意鱼跃龙门。喜鹊，寓意喜上眉梢。选龙或凤的，寓意望子成龙、望女成凤。“柿”与“事”谐音，柿子寓意事事如意。“葵”与“魁”谐音，向日葵寓意一举夺魁。

螃蟹与芦苇组成的图案啥意思呢？科举制度中，在殿试后由皇帝宣布登第进士名次的典礼称为传胪。甲科进士及第者的名单因用黄纸书写，故名黄甲。偏巧有一种大蟹就叫黄甲，“芦”又与“胪”谐音，螃蟹与芦苇寓意科甲及第，黄甲传胪。

鳌是传说中海里的大龟。据说皇宫石阶前刻有鳌头，状元要站在此处迎榜，后来比喻占首位或居第一名，鳌头纹就寓意考生脱颖而出，独占鳌头。

鹭莲纹是鹭鸶与莲花同时出现的题材，因“鹭”与“路”谐音，“莲荷”又与“连科”谐音，鹭鸶与莲花组合，寓意“一路连科”。

说起古代知名的河南考生，白居易得排第一。公元800年，白居易进士及第，两年后与元稹同时考中“书判拔萃科”，再过几年又中制科，“十年之间，三登科第”。

白居易的祖父和父亲都是明经出身，没当过大官，他的长兄白幼文也一生是风尘下吏。自白居易起，老白家开始改换门楣——

公元805年，白居易的弟弟白行简考中进士。公元822年，堂弟白敏中登进士第，白居易心中欢喜，作《喜敏中及第偶示所怀》，其中称：“自知群从为儒少，岂料词场中第频。桂折一枝先许我，杨穿三叶尽惊人。”他还在自注中说：“始予进士及第，行简次之，敏中又次之。”白家弟兄三进士，可喜可贺！

成语“百步穿杨”谓人射技高超，出自《史记》，说楚人养由基善于射箭，百步之外射柳叶，百发百中。白家弟兄三个相继科举及第，便是“杨穿三叶”。

如今，一家三兄弟参加高考的恐怕不多见，不过，数载同窗，兄弟情深，哪个班上、哪个宿舍要是有仨好哥们儿一同参加高考，祝愿他们“杨穿三叶”，您说行不行？

吃个粽子 一举中第

网上流传一句话：“高三的勇士们，披星戴月走过的路，终将繁花似锦，我们山顶见！”山顶二字，让人想起北宋寇准的“三步诗”。

说三步诗，得先说七步诗、五步诗。

魏文帝曹丕曾命东阿王曹植在七步之间写出诗来，如果写不出，就要杀了他。谁知曹植真的七步成诗，结尾“本是(自)同根生，相煎何太急”成了千古名句。

到了唐代，有个叫史青的人给唐玄宗上书自荐能诗，谓“子建七步，臣五步之内可塞明诏”。唐玄宗于是现场出题考他，他果然未出五步就吟出《除夜》一诗：“今岁今宵尽，明年明日来。寒随一夜去，春逐五更回……”后来，柳公权应诏赋《边城赐衣》，唐文宗称赞他：“子建诗成七步，尔乃三焉。”

以上几位几步成诗的时候，都是成年人，而寇准写三步诗时，不过是个八岁孩子。据说那天寇家办宴席，有人提议考考聪明的小寇准，于是让他写一首《咏华山》。小寇准一边踱步，一边构思，客人们在一旁默默地数着：“一步，两步，三步……”四还没数到，诗就作成了。

白居易中进士后参加“雁塔题名”，写下“慈恩塔下题名处，十七人中最少年”，那年他二十七八岁，已是进士当中最年轻的一位。如今，高三的勇士们不过十七八岁，倒是跟“年十九，举进士”的寇准年纪相仿，既然相约山顶见，那就祝愿每名考生都能登上属于自己的那座高山，见到小寇准诗里的绝美风光：“只有天在上，更无山与齐。举头红日近，回首白云低。”

这几天正是登顶前夕，保持平稳的心态，对登顶必有助益。后天就是端午节了，端午节要吃粽子，“粽”与“中”读音相近，古人认为吃粽子寓意金榜题名，那便祝愿考生们：吃个粽子，一举中第！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）