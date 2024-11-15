洛阳开展“典进企业 护航发展”送法进企业活动

近日，我市司法行政机关开展“典进企业 护航发展”送法进企业活动。

近日，我市司法行政机关开展“典进企业 护航发展”送法进企业活动。

“典进企业 护航发展”送法进企业活动是我市“民法典宣传月”的重点内容。活动中，普法志愿者围绕民法典中与企业经营相关的法律知识进行深入解读，通过案例解析帮助企业规避法律风险，并根据企业需求开展“法治体检”。此外，市司法局还通过行政复议法专题宣讲，引导企业通过合法途径维护自身合法权益，通过对比分析、政策解读等方式阐释仲裁知识，为企业提供多元化法律路径。

市司法局有关负责人表示，此次活动我市以“小切口、大主题”为思路，精准聚焦企业法治需求，创新普法形式，着力开展“菜单式”普法，优化涉企法律服务，为企业送政策、解难题、强信心，进一步优化法治化营商环境，真正让法治成为企业发展的“护身符”和“助推器”。 （洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 仝靖怡）

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市司法局与洛阳职业技术学院日前联合举行法治辅导员聘任仪式，为26名受聘律师颁发法治辅导员聘书。

这些法治辅导员将发挥专业优势，当好法治教育“传播者”、依法治校“参谋者”、师生权益“护航者”，将法律知识融入校园，提升法治教育实效。近年来，我市为全市中小学配备了法治副校长，开展校园法治宣传教育。此次聘任高校法治辅导员，既是“法治进校园”从中小学到高校的延伸，也是推动高校法治教育走深走实的创新探索。 (申利超 马建广)