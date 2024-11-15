90岁叶鹏先生收到中国作协贺信

“尊敬的叶鹏先生：喜逢您九秩寿诞，鲐背之年，中国作家协会谨向您致以诚挚问候和热烈祝贺！”27日上午，90岁高龄的叶鹏先生收到中国作家协会(简称中国作协)寄来的贺信。市作协副主席、秘书长王小朋受省作协委托，向叶鹏先生送上贺信和鲜花。

叶鹏先生收到中国作协贺信(市作协供图)

“尊敬的叶鹏先生：喜逢您九秩寿诞，鲐背之年，中国作家协会谨向您致以诚挚问候和热烈祝贺！”

27日上午，90岁高龄的叶鹏先生收到中国作家协会(简称中国作协)寄来的贺信。市作协副主席、秘书长王小朋受省作协委托，向叶鹏先生送上贺信和鲜花。

中国作协在贺信中写道：“您自1984年加入中国作家协会，至今已与我们携手41载。在中国文学不断向高峰迈进的征途中，您以赤诚的热爱和躬身为之的奉献与我们为伴。感谢您在漫长而丰盈的岁月里，对中国作家协会投以关注和信赖，为中国文学奉献了弥足珍贵的心血与时光。盛旦欣逢，长路未央。我们以文学之名，把最美好的祝愿献给您，并顺祝您和家人生活惬意、福乐安康。”

收到贺信，叶鹏先生很开心：“感谢中国作协的关心和祝福！感恩洛阳这片热土！在洛阳60余年，我认真教书育人，积极从事创作，致力于弘扬礼乐文化，教育学生们如何做人、如何写作。”

1935年3月，叶鹏出生于浙江省玉环县(今台州市玉环市)。他自幼聪颖好学，酷爱文史，1953年以优异成绩考入复旦大学中文系，学生时代即在报刊上发表多篇作品。

从教期间及退休以后，叶鹏笔耕不辍，撰写了大量文学和教育评论、散文、随笔、小品等，见诸多种报刊，成为社会公认的著名教育家、文学评论家、文化学者。因成就卓著，他曾担任洛阳市作协主席、第六届全国人大代表，被评选为国家有特殊贡献专家，享受国务院特殊津贴。

从1957年踏上河洛大地至今，大到洛阳历史文化，小到百姓日常生活，叶鹏先生把他的所学所感尽收笔下。他把对河洛文化的追寻和热爱，对人生、对文学、对洛阳文化的研究，凝聚在12卷300余万字的《叶鹏文集》中，该书于2022年10月出版。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）

释义：鲐(tái)背泛指长寿老人，鲐背之年指90岁高龄的时候。