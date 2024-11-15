28日，市委书记江凌调研城市更新、城市防汛、地铁物业运营等工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，不断提升城市功能品质，更好满足群众美好生活需要。

江凌调研城市更新、城市防汛、地铁物业运营等工作

精雕细琢完善服务功能提升城市品质

不断满足人民群众对美好生活的需要

28日，市委书记江凌调研城市更新、城市防汛、地铁物业运营等工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，不断提升城市功能品质，更好满足群众美好生活需要。

近年来，市委市政府在城市更新工作中，着力推进老旧小区连片改造，因地制宜配套建设邻里中心，社区环境面貌和便民服务全面升级。江凌先后来到西工区行署路社区、涧西区南峰园小区和洛龙区龙兴小区，了解完整社区建设、便民服务功能植入、邻里中心建设运营情况。他指出，要持续推进老旧小区组团连片改造，打破围墙阻隔，实现资源共享，把更多分割的“小院子”变为共享的“大社区”。要以邻里中心为平台，把群众实际需求与市场服务供给充分对接起来，丰富拓展服务功能，把邻里中心打造成群众愿来想来的服务中心、活动中心、交流中心。要扎扎实实加强社会治理，抓好“三自”组织建设，在服务群众中更好凝聚群众。

洛北城区拥有一批老旧厂房等资源，开发潜力大。老城区大唐华市，在保持原厂房历史风貌基础上，已改造为集汉服文化、牡丹文创、特色民宿等于一体的综合型文化产业园区。江凌走访部分文创开发、汉服旅拍、民宿等商家和在洛创业青年，了解园区建设运营情况。他强调，要持续提升园区品质，优化公共空间设计，丰富外摆空间，提升店招设计，营造更高品质场景，不断提升古都文艺气质，拉长新文旅产业链条，让废旧老厂房变成时尚新地标。

当前已经进入汛期。江凌察看了隋唐大运河文化博物馆积水点整治情况，要求有关部门和属地政府密切配合，统筹做好雨水泵站、排水管网、滞涝湖建设等工作，有效提升片区整体应急排水能力，坚决守住安全底线。

江凌十分关注地铁物业可持续运营工作。他先后来到火车站、解放路、周王城广场等地铁站点察看物业运营和业态引进情况，指出要持续创新思维观念，深入挖掘地铁站点沿线物业的独特优势，因地制宜布局多元业态，不断提升地铁站点综合收益，实现公益性服务与市场化运营互促并进。江凌强调，地铁站是人群聚集场所，也是防汛重点区域，要完善应急处置措施和预案管理体系，备足备齐应急抢险物资，确保安全度汛。

江凌实地察看了玄武门大街改造提升二期项目建设进展，对加快施工进度、加强质量监管等提出要求。江凌还察看了长夏门社区体育公园建设运营情况。

王军、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)