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解读新高考 关注“新”变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.28 22:22
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　　首次实行“3+1+2”模式，考试时间比往年增加1天，自选科目河南省自主命题，再选科目采用等级赋分……即将到来的新高考首考，涉及考试模式、考试时间、志愿填报以及计分方式等多个方面，也为考生提供了更多选择和发展空间。洛报融媒记者邀请市教育考试中心相关负责人进行解读。

　　科目设置新

　　2025年起，河南高考采用“3+1+2”模式，“3”指是语文、数学、外语，“1”指首选科目物理、历史二选一，“2”指再选科目，思想政治、地理、化学、生物学四选二。

　　和文理分科的传统高考不同，新高考采用12种学科组合，让学生可以根据兴趣和职业规划自主选择，其中“物化政”“物化生”“物化地”专业覆盖相对较广。

　　考试时间新

　　今年高考时间调整为6月7日至9日。6月7日上午语文、下午数学，8日上午首选科目，下午外语，9日上午化学、地理，下午思想政治、生物学。

　　与往年2天的考试时间不同，考生需要连续三天应对考试，在备考节奏和体力分配方面需要注意，同时也要注意做好心理调适，以平和的心态应考。

　　计分形式新

　　新高考文化成绩满分为750分。其中，语文、数学、外语，每门满分150分，首选科目物理、历史每门满分100分，再选科目每门满分100分，以等级赋分形式计入文化成绩。

　　语文、数学、外语由教育部命题，数学试卷不再分文理。外语成绩笔试部分120分，听力暂不计入外语成绩，外语总成绩由笔试成绩乘以1.25四舍五入后得出；首选科目和再选科目由我省自主命题。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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