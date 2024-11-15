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正大国际广场泰国风情街启动 陈文斌、张玉杰参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.28 21:23
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　　今年是中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”。28日，洛阳正大国际广场泰国风情街启动，将引入纯正泰式风情、特色美食及文化体验，打造“足不出户游泰国”的沉浸式微度假场景，也标志着中泰(洛阳)文化教育商贸美食交融之旅正式开启。

　　泰国驻华公使陈文斌、洛阳市市长张玉杰参加活动。正大集团执行副总裁洪波，正大集团副总裁傅学军，泰国河南总商会常务副会长祝梅娜，泰国正大管理学院学术与研究发展事务副校长宋洛，河南科技大学副校长穆云超，洛阳市副市长王太钢等参加活动。

　　洛阳正大国际广场泰国风情街，是正大集团在河南布局的核心项目之一，也是中泰友谊的实体纽带。该街区将引进非遗手作工坊、东南亚美食旗舰店、跨境免税店、本土文化体验馆等消费新业态，植入泰式节庆广场、中泰文化交流中心、亲子互动乐园等文旅新场景，同步开业的“567鲜生”正大旗舰店以“泰国美食+正大食品”为主题，将国际化视野与本土化运营结合，提供泰国水产、泰国榴莲等特色商品，致力打造年轻人潮流打卡地、城市文旅新地标。

　　活动现场，泰国正大管理学院与河南科技大学、洛阳师范学院分别签署合作意向协议，将聚焦学术人才培养和科研成果落地转化，进一步加强合作交流，服务地方经济社会发展。泰国河南总商会、洛阳正大国际广场、“567鲜生”签约，促进泰国特色农产品供应链落地洛阳。

　　正大集团是改革开放后最早进驻洛阳的知名外资企业之一，先后在洛阳成立了正大农牧、正大食品、北方易初等一批重点企业，总投资额超过200亿元，对我市经济社会发展作出了重要贡献。近年来，洛阳深度融入共建“一带一路”，大力实施制度型开放战略，外贸朋友圈扩大到215个国家和地区，进出口总值增速保持全省前列。目前，泰国已成为洛阳在东盟地区的第一大贸易伙伴。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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