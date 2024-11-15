建功“人造太阳”！七二五所为BEST项目提供关键技术支撑

28日，洛报融媒记者从中船集团七二五所获悉，该企业研制的馈线系统电流引线超导接头盒近日成功完成首次批量供货，为新一代“人造太阳”紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目提供关键技术支撑。

28日，洛报融媒记者从中船集团七二五所获悉，该企业研制的馈线系统电流引线超导接头盒近日成功完成首次批量供货，为新一代“人造太阳”紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目提供关键技术支撑。

聚变发电可提供近乎零碳排放的清洁能源，替代有限的化石能源，有望彻底解决人类能源问题。由中国科学院合肥物质科学研究院启动建设的紧凑型聚变能实验装置总装工程，是我国实现“双碳”目标、抢占聚变技术制高点的战略性工程。该装置基于我国第一代“人造太阳”EAST技术积累，将首次实现聚变能发电演示，推动我国可控核聚变技术迈向工程化应用新阶段。

此次七二五所实现批量供货的馈线系统电流引线超导接头盒，是在该装置超导磁体馈线系统中用于连接各段超导母线及磁体终端的重要零部件。该产品既要确保超导电流的稳定传输，又需要在强磁场、超低温条件下保持结构强度，是推动聚变能实验装置完成能量输出演示的关键“纽带”，相当于该装置的“能量枢纽”。

针对其工作环境的高能量、低温度、强受力等特性，以及产品的大厚度高导铜合金与低磁高强不锈钢复合结构，七二五所技术团队展开积极研发，最终攻克了超导接头盒的材料复合与精密制造难题，并在大厚度高导铜合金与不锈钢异质材料爆炸焊接、异形复合界面成型制备、复杂微观结构无损检测等领域实现技术突破，产品性能通过联合验收并获得高度评价。

这并非七二五所创新成果首次配套“人工太阳”。在我国重大科学工程中国聚变工程实验堆(CFETR)建设中，七二五所就通过突破大厚度聚变钢电子束焊接缺陷控制技术、焊接变形控制技术等，为其提供核心部件国产氦冷包层模块。

“此次批量供货，标志着七二五所在聚变装置关键部件领域再次实现重大突破，将有力推动我国聚变装置超导连接部件国产化进程。”七二五所相关负责人表示。

未来七二五所将进一步深化与科研机构的合作，推动聚变技术从实验室向产业化加速转化，持续为打造“清洁能源终极解决方案”贡献“洛阳创新”力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦)