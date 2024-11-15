30日起阳光"收敛" 雨水"登台"

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市以晴天到多云天气为主，5月31日到6月1日受高空槽东移和中低层切变线影响，洛阳市有一次降水天气过程。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市以晴天到多云天气为主，5月31日到6月1日受高空槽东移和中低层切变线影响，洛阳市有一次降水天气过程。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市以晴天到多云天气为主，5月31日到6月1日受高空槽东移和中低层切变线影响，洛阳市有一次降水天气过程。 具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 29日(周四)：晴天间多云，偏东风3级～4级，阵风6级左右，气温17℃～34℃。 30日(周五)：晴天转多云，傍晚到夜里部分地区有阵雨、雷阵雨，偏南风3级左右，阵风6级～7级，气温19℃～31℃。 31日(周六)：阴天有小到中阵雨、雷阵雨，气温19℃～28℃。 6月1日(周日)：阴天有阵雨、雷阵雨，气温18℃～26℃。 6月2日(周一)：多云到晴天，气温17℃～33℃。 6月3日(周二)：晴天间多云，气温20℃～32℃。 6月4日(周三)：晴天到多云，气温18℃～35℃。⑥