洛阳晋级二线城市 较去年提升8个位次

28日，第一财经旗下的城市数据研究智库新一线城市研究所发布《2025新一线城市魅力排行榜》。洛阳以24.67的魅力指数位居全国第48位、河南省第2位，全国排名较去年提升8个位次，并在城市分级中由去年的“三线城市”晋级到“二线城市”行列。

28日，第一财经旗下的城市数据研究智库新一线城市研究所发布《2025新一线城市魅力排行榜》。洛阳以24.67的魅力指数位居全国第48位、河南省第2位，全国排名较去年提升8个位次，并在城市分级中由去年的“三线城市”晋级到“二线城市”行列。

据了解，“新一线”是指最有可能在未来成为“一线”的城市。《新一线城市魅力排行榜》连续10年综合近200个品牌、14家互联网公司城市大数据，为337个中国城市分级，每年评出15个“新一线”城市、30个二线城市、70个三线城市、90个四线城市和128个五线城市。

其中，《2025新一线城市魅力排行榜》各项指标数据整体采用2024年全年或截至2025年年初的数据，主要反映各城市在2024年的表现。今年该《排行榜》15座“新一线”城市依次为：成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、南京、长沙、郑州、天津、合肥、青岛、东莞、宁波与佛山。

《新一线城市魅力排行榜》的指标体系包含了商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、新经济竞争力和未来可塑性五大一级维度。其中，商业资源集聚度由大品牌青睐指数、商业核心指数和商业配套成熟度构成。城市枢纽性通过交通联系度、城际流动指数、产业协同关联指数和商业资源区域中心度来衡量。城市人活跃度主要衡量城市人在消费、休闲和夜间三方面的活力表现。新经济竞争力反映城市发展的内生动力，由企业引领力、新消费指数和产业链生态指数构成。未来可塑性包含创新氛围指数、人才吸引力指数和城市规模指数，强调城市的长期承载力。