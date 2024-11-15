“粽”要预告！栾川各大景区端午节活动出炉

“粽子”拍了拍你，说“端午安康”，一年一度的端午节来啦！

“粽子”拍了拍你，说“端午安康”，一年一度的端午节来啦！ 端午游栾川 山水寻非遗 “粽子”拍了拍你， 说“端午安康”， 一年一度的端午节来啦！ 不管是酷炫的还是文艺的，民俗的还是国潮的，新颖的还是传统的，趣味的还是软糯的，你想要的栾川都有，活动详情请提前收藏好哦！ 这条“粽”要预告， 快来看看栾川各大景区， 都有哪些精彩活动吧！ 老君山景区 端阳仙踪·粽享奇遇 中/国/传/统/节/日 老君山景区结合仙山自然景观，打造沉浸式民俗体验，端午迎宾礼、NPC中天门广场与游客互动，送槲包、点雄黄、赠香囊、带五花绳，并有八段锦现场展示，快来老君山，感受满满的端午风情吧！ 活动时间：5月31日--6月2日 鸡冠洞景区 槲香端午·中医传承 中/国/传/统/节/日 鸡冠洞推出“槲香端午·中医传承”主题活动，包含非遗体验、NPC互动、中医养生、奇幻派对等一系列活动，将传统与现代、文化与潮流巧妙融合，快来走进鸡冠洞体验从舌尖到心尖的端午盛宴！ 活动时间：5月31日--6月2日 重渡沟景区 山水流觞·重渡盛宴 中/国/传/统/节/日 当青山绿水邂逅千年非遗，当珍馐美馔碰撞烟火人间，重渡沟景区非遗美食万人品鉴会盛大启幕，进景区游览即可免费共享“万人吃大席”的热闹场景，边品美食边看表演，在青山环抱间，沉浸式感受“山水流觞，重渡盛宴，山珍百味，竹韵有约”的独特魅力。 活动时间：5月31日下午16:00 竹海野生动物园 粽情迈迈·8岁安康 中/国/传/统/节/日 当大熊猫迈迈的生日和端午佳节趣味重合，国宝熊猫和传统文化的巧妙交融又会引出怎样的火花？竹海野生动物园将端午节的传统特色与迈迈生日相结合，打造一场特别的生日派对！在熊猫广场搭建4层超级粽子蛋糕为迈迈庆生，并现场派发粽子，还有非遗文化传承人和国宝大熊猫的趣味联动，设置生日祝福签名墙、为迈迈编织祈福五彩绳，更有猫粉专属——迈迈8岁生日会限定伴手礼，还在等什么？快冲！ 活动时间：5月31日 伏牛山四季旅游度假区 童心放粽·槲闹端午 中/国/传/统/节/日 这个端午节×儿童节，伏牛山要"搞事情"啦！这里准备了一场超有趣的"童真暴击"，活动分为射“粽”你、圈“粽”你、“粽”要祈福三个部分，现场还有点球大作战、飞盘九宫格、大树与松鼠、欢乐袋鼠蹦蹦蹦等互动游戏，让童心在山野间放飞，带上家人朋友，一起来伏牛山，留下最纯真的节日回忆吧～ 活动时间：5月31日--6月2日 王府竹海景区 粽叶飘香·雄黄酒浓 中/国/传/统/节/日 王府竹海景区以一场“巨型槲包宴”为引，邀您穿越千年时光，在豫西槲包文化的氤氲香气中，体验一场非遗与自然交融的端午盛宴。 活动时间：5月31日--6月2日 这个端午来栾川 不止避暑 更是一场穿越千年的非遗盛宴 非遗邂逅山水 传统碰撞创意 栾川 为你打造独一无二的端午记忆 赶快出发吧