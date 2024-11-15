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即日起，洛阳全面推广消费投诉先行赔付工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.28 18:06
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　　今日洛报融媒记者从全市市场监管12315消费维权暨消费投诉先行赔付异地异店退换货工作推进会了解到，即日起，洛阳将全面推广消费投诉先行赔付工作，全力构建安心、顺心、暖心、贴心的消费环境，打造“放心消费在洛阳”品牌，为城市经济高质量发展注入新动能。

　　消费投诉先行赔付工作机制，是指以出租柜台或者场地为经营业态，开办单位明确、实行统一管理的商场、市场、超市、综合体、街区、景区、网络交易平台等，与场内的商品销售者或服务提供者在双方自愿基础上，签订消费投诉先行赔付承诺书或协议，当出现侵害消费者合法权益的行为，而经营者故意拖延处理或者无理拒绝赔付，以及因经营者撤场等情况导致消费者无法获得赔偿时，由场所管理方向消费者先行赔付，然后依法或者依约定向有关经营者追偿的制度。

　　据悉，消费投诉先行赔付的适用范围包括：因商品或者服务质量问题而引起的商品或者服务价值损失；在消费合同中约定的违约金；因售后、安装等问题而给消费者造成的损失；不履行无理由退货承诺；其他依法应当赔偿消费者的损失。消费投诉先行赔付的方式包括对商品进行修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还商品价款和服务费用或者赔偿损失。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，4月初，洛阳在龙门古街、洛邑古城、天心产业园、西工小街首批试点，力争实现“小事不出店、大事不出场、纠纷不过夜”，目前整体效果较好。下一步，全市各辖区将重点培育2~4个示范点，通过发挥示范引领作用全面推进消费投诉先行赔付工作，主动向社会公示消费投诉先行赔付的适用范围、赔付标准、工作流程，以及赔付的时间、途径、联系方式等，真正实现消费纠纷化解在源头、和解在企业，切实解决生活消费维权难、赔付慢等问题，提高人民群众的满意度和获得感。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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