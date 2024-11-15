重点检查过度包装和售价！洛阳市场监管部门检查粽子市场

28日，洛阳市市场监管局执法人员对市场售卖的粽子有无过度包装和价格情况进行检查。

28日，洛阳市市场监管局执法人员对市场售卖的粽子有无过度包装和价格情况进行检查。

按照要求，粽子的包装层数不应超过3层，销售价格在100元以上的粽子，包装成本不应超过产品销售价格的20%，销售价格在100元以上的粽子，包装成本不超过产品销售价格的15%。包装不应使用贵金属和红木材料，混装商品的价格不应超过粽子本身的价格。当日检查情况较好，如果消费者发现违法违规行为，可拨打12315进行投诉举报。

洛阳市市场监管局相关负责人提醒，天气炎热，粽子容易酸败，要注意保存。常温粽子一般可在室内阴凉处存放，也可在冰箱冷藏室存放；速冻粽子应在冰箱冷冻室存放，不可常温存放；打开包装袋的粽子，室温存放不要超过2小时；新鲜粽子每次要少量购买，并及时食用。必要时，可放在冰箱冷藏室，保质期一般3天～5天，自制粽子保质期短，最好现包现吃，没吃完的粽子需在放凉、水分沥干后冷藏或冷冻，再次食用时须彻底加热。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)