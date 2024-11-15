洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

重点检查过度包装和售价！洛阳市场监管部门检查粽子市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.28 18:07
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　28日，洛阳市市场监管局执法人员对市场售卖的粽子有无过度包装和价格情况进行检查。

　　按照要求，粽子的包装层数不应超过3层，销售价格在100元以上的粽子，包装成本不应超过产品销售价格的20%，销售价格在100元以上的粽子，包装成本不超过产品销售价格的15%。包装不应使用贵金属和红木材料，混装商品的价格不应超过粽子本身的价格。当日检查情况较好，如果消费者发现违法违规行为，可拨打12315进行投诉举报。

　　洛阳市市场监管局相关负责人提醒，天气炎热，粽子容易酸败，要注意保存。常温粽子一般可在室内阴凉处存放，也可在冰箱冷藏室存放；速冻粽子应在冰箱冷冻室存放，不可常温存放；打开包装袋的粽子，室温存放不要超过2小时；新鲜粽子每次要少量购买，并及时食用。必要时，可放在冰箱冷藏室，保质期一般3天～5天，自制粽子保质期短，最好现包现吃，没吃完的粽子需在放凉、水分沥干后冷藏或冷冻，再次食用时须彻底加热。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
        女性50岁后、男性60岁后风险高；长期不运动、爱抽烟喝酒、挑食缺钙(如很少喝奶、晒太阳)的人要警惕。
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院门诊窗口医保“一码付”功能上线
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 端午假期天气如何？ 洛阳市气象台...
  • 张玉杰到宜阳县督导调研“三夏”工作
  • 扎扎实实加强社会治理——四论学...
  • 全面依法治省工作培训班在洛开班
  • 洛阳：民生为“大” 落地落细
  • 洛龙区教育局：幼儿园暑假实行弹...
  • 文物“活”起来 非遗伴成长
  • 龙门石窟讲解员马丁：把“龙门故...
  • “瞻彼洛矣——洛阳东周历史文明...
  • 洛阳文物登上“国家名片”
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605