洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“粽”情神都、“艾”意满满！洛阳多家景区将推出端午主题文化盛宴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.05.28 11:45
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　又是一年粽飘香，龙舟竞渡祭端阳。今年的端午节有点特别，正巧遇上了“六一”儿童节，正适合全家出游，隋唐洛阳城、荆紫仙山景区以及宜人坊营地的多项端午特色活动，开启你与“粽”不同的端午假期。

　　来隋唐洛阳城享受奇遇端午

　　端午假期，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)推出“国风隋唐·奇遇端午”特色主题活动，在2025年5月31日至6月2日期间，背诵《离骚》可免费游览九洲池、应天门上演端午主题快闪演出、明堂内可体验端午传统习俗......特色活动层出不穷，让你在端午粽香中邂逅古韵隋唐城。

　(隋唐洛阳城宫城区景区)

　　背诵《离骚》免九洲池门票。5月31日至6月2日，游客在隋唐洛阳城九洲池南门口背诵《离骚》选段，可免费游览九洲池景点。

(隋唐洛阳城九洲池景点)

　　端午限定演出。5月31日至6月1日期间，每天在应天门内表演端午主题的赛龙舟快闪演出，同时明堂演出增加互动环节，为现场游客发放端午节小礼品。

(隋唐洛阳城景区往期端午节活动 资料图)

　　端午传统习俗体验。5月31日至6月2日每天9:00至11:00、15:00至17:00，隋唐洛阳城明堂政德厅内将开设射五毒、投壶等端午习俗体验，参与体验的游客可以获得五彩绳一条。

　　应天门投影秀。5月31日至6月2日每晚20:30，应天门北广场将上演投影秀。

(隋唐洛阳城应天门投影秀)

　　租汉服送香囊。5月31日至6月2日，在应天门尚衣局租赁汉服的游客可获赠端午香囊一枚(数量有限，赠完即止)。

　　文创限时优惠购。5月31日至6月2日期间，凡在隋唐洛阳城景区自营文创店内消费满50元的游客，将赠送手工编织五彩绳一条；新品复原款耳饰9折优惠。

　　来荆紫仙山体验“粽”情山水

　　2025年5月31日至6月2日期间，荆紫仙山景区将推出多项端午节福利活动，让你“粽”情山水，感受“艾”意满满的节日氛围。

(荆紫仙山景区)

　　每天前50名抵达景区的游客可以免费获赠艾草香囊一个、凡是购买含游船套票的游客可以免费乘坐景区索道(包含上行和下行)。同时，景区开展“愤怒的粽子”游戏，奖品设置包含荆紫仙山景区门票、粽子、矿泉水等，购买景区任意套票的游客均可参与该游戏，赢取奖品。

　　来宜人坊研学营地“粽”享文化盛宴

　　端午假期首日，坐落于隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆东北侧的宜人坊研学营地里，将开设端午主题的非遗手作营，带小朋友们做艾草花束、编古法五彩绳，体验斗百草、射五毒、赛龙舟等端午传统习俗，在流转千年的端午习俗中，感受中华优秀传统文化的薪火相传、生生不息。如需咨询请致电古老师：18739080320。

(宜人坊研学营地)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
    骨质疏松如何自测？
        女性50岁后、男性60岁后风险高；长期不运动、爱抽烟喝酒、挑食缺钙(如很少喝奶、晒太阳)的人要警惕。
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院门诊窗口医保“一码付”功能上线
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳2025年度援疆医疗队出发
  • 端午假期天气如何？ 洛阳市气象台...
  • 张玉杰到宜阳县督导调研“三夏”工作
  • 洛阳市文广旅局发布端午假期出游提醒
  • “六一”将至，洛阳发布消费提醒
  • 扎扎实实加强社会治理——四论学...
  • 洛阳：民生为“大” 落地落细
  • 全面依法治省工作培训班在洛开班
  • 文物“活”起来 非遗伴成长
  • 洛阳文物登上“国家名片”
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605