“粽”情神都、“艾”意满满！洛阳多家景区将推出端午主题文化盛宴

又是一年粽飘香，龙舟竞渡祭端阳。今年的端午节有点特别，正巧遇上了“六一”儿童节，正适合全家出游，隋唐洛阳城、荆紫仙山景区以及宜人坊营地的多项端午特色活动，开启你与“粽”不同的端午假期。

又是一年粽飘香，龙舟竞渡祭端阳。今年的端午节有点特别，正巧遇上了“六一”儿童节，正适合全家出游，隋唐洛阳城、荆紫仙山景区以及宜人坊营地的多项端午特色活动，开启你与“粽”不同的端午假期。

来隋唐洛阳城享受奇遇端午

端午假期，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)推出“国风隋唐·奇遇端午”特色主题活动，在2025年5月31日至6月2日期间，背诵《离骚》可免费游览九洲池、应天门上演端午主题快闪演出、明堂内可体验端午传统习俗......特色活动层出不穷，让你在端午粽香中邂逅古韵隋唐城。

(隋唐洛阳城宫城区景区)

背诵《离骚》免九洲池门票。5月31日至6月2日，游客在隋唐洛阳城九洲池南门口背诵《离骚》选段，可免费游览九洲池景点。

(隋唐洛阳城九洲池景点)

端午限定演出。5月31日至6月1日期间，每天在应天门内表演端午主题的赛龙舟快闪演出，同时明堂演出增加互动环节，为现场游客发放端午节小礼品。

(隋唐洛阳城景区往期端午节活动 资料图)

端午传统习俗体验。5月31日至6月2日每天9:00至11:00、15:00至17:00，隋唐洛阳城明堂政德厅内将开设射五毒、投壶等端午习俗体验，参与体验的游客可以获得五彩绳一条。

应天门投影秀。5月31日至6月2日每晚20:30，应天门北广场将上演投影秀。

(隋唐洛阳城应天门投影秀)

租汉服送香囊。5月31日至6月2日，在应天门尚衣局租赁汉服的游客可获赠端午香囊一枚(数量有限，赠完即止)。

文创限时优惠购。5月31日至6月2日期间，凡在隋唐洛阳城景区自营文创店内消费满50元的游客，将赠送手工编织五彩绳一条；新品复原款耳饰9折优惠。

来荆紫仙山体验“粽”情山水

2025年5月31日至6月2日期间，荆紫仙山景区将推出多项端午节福利活动，让你“粽”情山水，感受“艾”意满满的节日氛围。

(荆紫仙山景区)

每天前50名抵达景区的游客可以免费获赠艾草香囊一个、凡是购买含游船套票的游客可以免费乘坐景区索道(包含上行和下行)。同时，景区开展“愤怒的粽子”游戏，奖品设置包含荆紫仙山景区门票、粽子、矿泉水等，购买景区任意套票的游客均可参与该游戏，赢取奖品。

来宜人坊研学营地“粽”享文化盛宴

端午假期首日，坐落于隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆东北侧的宜人坊研学营地里，将开设端午主题的非遗手作营，带小朋友们做艾草花束、编古法五彩绳，体验斗百草、射五毒、赛龙舟等端午传统习俗，在流转千年的端午习俗中，感受中华优秀传统文化的薪火相传、生生不息。如需咨询请致电古老师：18739080320。

(宜人坊研学营地)